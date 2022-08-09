單車賽女選手墮崖亡遺下三子女　丈夫質疑賽事防護措施不到位

在張家界舉辦的湖南省第十屆天門山「天路」自行車挑戰賽發生意外， 選手賀女士昨日（8日）在比賽結束後返程，期間墮崖身亡。

死者丈夫朱先生今日（9日）稱，妻子4年前開始踩單車並參加比賽，未料首次到張家界天門山參賽就遭遇不幸，遺下他與3名年幼子女相依為命。



朱先生稱，妻子今年33歲，兩人於2009年元旦節結婚，婚後育有3名子女，包括12歲的女兒，以及分別10歲和7歲的兒子。

他憶述，妻子一直以來在家照顧老人及子女，「我父母身體都不是很好，全靠她照顧」。4年前，妻子開始踩單車並參加各種比賽，本月初更第一次到張家界天門山參賽，但她的性格沉穩，運動時都會做好安全保護措施。

公開報道顯示，去年12月16日舉辦的「巔峰湖南·2021」六大名山登山賽（冷水江站）中，賀女士以37分12秒的成績奪得登山組女子組冠軍；該組賽程長度為8.7公里，道路情況複雜，可見她的綜合體能應該不錯。除了照顧家庭及踩單車，賀女士亦會跑步、到健身房健身。

朱先生認為賽事的安全防護措施不到位。（紅星新聞）

事發後，朱先生趕到張家界天門山了解事件，「一點防護網都沒有，安全防護措施不到位」。他表示，事發現場是一個大彎道處，下行右下方是高40米的懸崖，懸崖底部是水泥公路，「路邊有水泥墩子，高只有50公分（厘米），中間間隔60公分，自行車直接從中間衝出去了」。

《紅星新聞》報道，本次賽事執行機構之一的張家界市自行車協會官網發布的參賽騎手名單顯示，賀女士為女子公路組第44號騎手，來自冷江騎樂無窮俱樂部，其選擇的是A套餐：即8月7日、8日兩場賽打包350元/人（人民幣，下同），包含保險、兩晚住宿、補給、號碼牌、紀念品、賽事精美紀念獎章等。