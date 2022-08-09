單車賽女選手回程下山　疑過彎失控衝落20米高懸崖身亡

昨日（8日）在張家界舉辦的湖南省第十屆天門山「天路」自行車挑戰賽發生意外， 一名女選手在比賽結束後返程期間墮崖，經搶救後不治。



張家界市文化旅遊廣電體育局消息稱，昨日中午12時，第十屆「天路」自行車挑戰賽結束後，參賽騎手賀某踩單車返程途中，於下山公路一彎道處不慎墮崖身亡。

網傳圖片顯示，賀某疑似從20米高的道路彎道處墮崖，有人正為她進行急救，另有人報警求助。有知情者稱，事發在下坡8公里的位置，賀某是在下山時墮崖。

賀某疑似從20米高的道路彎道處墮崖。（紅星新聞）

《極目新聞》報道，有參賽選手稱，比賽是上午9時半正式開始，率先出發的是男子公路組，緊接著是女子公路組，有幾百名選手參加了女子公路組比賽。出事的女選手實力很強，沿途超過不少男選手，最終以1小時多時間完賽，名列女子公路組的第32名，「能進入前50名就很厲害了」。

中午12時比賽結束後，選手們開始分批下山，每批都有一輛電單車帶路並控制選手們下山的速度。前述參賽選手介紹，下午約1時就聽到山下傳來救護車的警報聲。她途經事發的轉彎處時，才從其他選手口中得知有人墮崖。

據介紹，事發地是雙向車道，即使兩輛旅遊大巴同時行駛都可以順利通行。前述選手稱，下山時，選手們在事發彎道右轉，應該是靠著山體一側，「不知道那名女選手怎麼會墜崖」。她曾在成績單上看到，出事的賀某來自湖南冷水江的一傢俱樂部。

本次比賽由湖南省體育局和張家界市人民政府主辦，張家界市文化旅遊廣電體育局和張家界天門山旅遊股份有限公司承辦，賽事由張家界市自行車協會和張家界天馬文體發展有限公司執行。

張家界市自行車協會官網介紹，此次大賽的賽事規模為2000人，起點為天門路隧道前 500 米 - 天門山山門停車場 - 通天大道 - 終點天門洞停車場。其中柏油路面30%，水泥路面70%；隧道3處。