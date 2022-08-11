智能筆實時採集學生書寫筆跡　老師後台查功課進度變相過度監管？

現代科技日新月異，不少學校更推出智能教學。然而，有學生在社交平台上發文稱，使用學校派發的「智能筆」做功課時，老師能實時收到其書寫筆跡和功課的完成進度。

到底智能筆是如何收集使用者的書寫筆跡？實時採集信息是否屬於過度監管？



社交平台上流傳的圖文顯示，有學生使用「智能筆」做暑期作業，只要拿起筆開始書寫，老師便能收到相應通知，掌握學生的書寫速度和內容。

據了解，所謂的智能筆其實是「點陣筆」，使用者可正常書寫，筆頭有一個攝錄鏡頭，可採集讀取在點陣紙上書寫的內容，然後上傳至雲端，老師可隨時在後台查看。有點陣筆商家介紹，一支筆約600元至900元（人民幣，下同）不等，大多都是以鋰電池充電。

有學生反映，只要使用「智能筆」書寫，老師就能在後台查看學生的書寫速度和內容。（微博＠極目新聞）

《南方都市報》報道，教育科技企業鷹碩集團旗下的「智慧紙筆課堂」就是以點陣識別的智能筆作為交互工具的產品，該款智能筆與前述的產品外形接近、功能類似。

據鷹碩集團官方介紹，「智慧紙筆課堂」能全面採集學生作業、常測作答過程數據，作答結果智能批改，錯題自動匯總等，能直觀呈現學習數據。在課堂上，智慧紙筆能連接全部學生的智能筆和智能書寫本，實時收集所有學生的手寫筆跡。課後，老師可通過平板布置課後作業，學生回家後利用智能筆本答題，老師就能夠查看作業情況。

老師能在後台查看學生的書寫速度和內容。（微博＠極目新聞）

據了解，市面上有多款同類型產品，其中「騰千里」是一家手寫數據採集應用解決方案提供商。通過點陣筆，老師可以在配套應用中查看學生的書寫數據，並根據學生書寫頻次和速度，了解其知識掌握情況。

去年，《現代快報》曾報道南京市紅山分校初二年級650名學生，在暑假前都取得一支智慧筆，各科習題紙上均有一層點陣碼，只要學生用智慧筆在點陣習題紙上書寫，其筆尖運動軌跡、坐標、筆跡順序、壓力數據、運動速度等信息就會被記錄和存儲，形成可視化的書寫結果和筆跡動畫，在落筆瞬間通過藍牙實時傳輸到教師電腦和顯示屏上。

使用「智能筆」需徵得學生監護人同意

上海正策律師事務所合夥人律師、合規業務中心主任李翔認為，老師想要了解學生動態、掌握學生作業等完成情況的初衷是可以理解，但科技硬件設備具備很強的「越界性」屬性，尤其是「輸入型設備」。

以智能紙筆為例，此類設備發生越界的可能在於，一方面，設備本身的用途仍處在一個摸索過程中，另一方面，設備的使用人是未成年，一旦被挪作他用（違法使用收集的筆跡信息），將會產生嚴重後果。

智能筆其實是「點陣筆」，使用者可正常書寫，筆頭有一個攝錄鏡頭，可採集讀取在點陣紙上書寫的內容。（微博＠極目新聞）

他解釋，智能紙筆一般是通過校方或老師發放予未成年學生，監護人難以第一時間獲取該消息或做出明確授權，基於未成年人有限的認知，也很難對智能紙筆有清晰的認識。其次，智能紙筆在使用過程中可能會涉及個人信息保護的問題。

《個人信息保護法》第31條規定，個人信息處理者處理不滿14周歲未成年人個人信息的，應當取得未成年人的父母或其他監護人的同意。另外，智能紙筆很有可能涉及學生的敏感信息。

因此，在徵得學生監護人明確同意，並證明具有充分必要性後，才能視為構成使用智能紙筆收集個人信息的條件，否則，商家和校方之間單純的「商業行為」將有違前述合規性要求，也將會對包括未成年人本人在內造成不特定的影響。