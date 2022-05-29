台灣女學霸網售精製會考筆記　爆賣2千多份　已賺近200萬元發大達

直接賺起來！台灣一名北一女學霸不僅會讀書，還很會賺錢，直接在網購平台蝦皮出售「北一女筆記」，不論科目中文、英文、地理、歷史都詳細記載，而且還全彩畫圖輔助，粗估最少賺近700萬，不只高中3年學費全賺到，連大學4年學費都有了，讓網友都驚嘆「商業鬼才」。



該名北一女學生在網透平台蝦皮販售筆記，標題斗大寫下「北一女國中會考筆記」，並強調2019年新改版，甚至是全彩筆記，1份全科筆記要價2600元台幣（約港幣706元）。

即睇女學霸製作的筆記有多精美：（按圖了解）

從商品介紹圖片可見，筆記條列式結構分析，而且記錄超詳細，字體不僅工整還美翻，地理科目甚至畫上精美地圖，並用橙色、黃色、藍色各種顏色區分劃出重點，清楚告知哪一些必考，絕對不能漏。

實際調查蝦皮網站發現，該套筆記科目包括括國文、英文、數學、社會（歷史、地理、公民）和理化（生物地科），目前已完售完畢。千萬不要小看這份筆記，1份全彩筆記要價2600元台幣，若按照售出的2653份來計算，銷售額高達689萬7800元台幣（約港幣190萬元）。

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超狂筆記被截圖下來，被網友傳到Facebook「爆廢公社」讚嘆，「真不虧是北一女的學生，這麼有商業頭腦，一套筆記竟然能賣2600（元），還兩千人購買，商業鬼才！」

該文曝光後，引來近7000名網友朝聖，紛紛留言稱讚：

．「認真說學霸的筆記本真的很好讀懂，他們這些人解題與邏輯切入點與一般人完全不一樣」

．「2600不貴吧 重點直接出來，省掉很多時間」

．「智慧財啊」

．「非常標準的智慧財產權能賣錢的案例」



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