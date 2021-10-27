只因教育理念不同　貴陽小學37位家長聯名要求7歲女童轉校惹議

今年7月，內地出台「教育雙減」政策，要求學校減少作業量，從嚴治理校外培訓機構，藉此減輕學生負擔。

然而，北京師範大學附屬小學貴陽分校，近日被爆出有37名家長聯名「請願」7歲女學生妞妞（化名）轉校，只因為家長的教育理念不同，妞妞的家長更因學校布置的作業量過多，與班主任多次發生分歧。

事件鬧上當地教育部門，涉事班主任最終被通報批評，撤銷「市級名班主任」稱號，妞妞則轉到另一間小學就讀。



北京師範大學附屬小學貴陽分校，被爆出有37名家長聯名要求一女學生轉校。（南風網）

事件起因在於妞妞母親金妍與翟姓老師的教育理念不同。金妍表示，教育局有文件規定，三年級以下是不允許留書面作業，但女兒不僅從一年級開始就每天都要完成作業，到了二年級更是層層加碼，幾乎每天都要花3至4個小時做作業，常常做到晚上11、12時。

金妍又稱，女兒曾哭訴被同學責罵，原因是成績不好，「她（翟老師）說我每次考試都差、差、差、差，還說，如果你語文不學好，以後英語、數學都學不好」、「我發現翟老師就是不喜歡我，其他小朋友她都喜歡」。

她認為，孩子健康快樂更重要，學校布置太多課外作業，並且也不應該由學生幹部管理其他孩子。惟翟老師認為，為學生布置作業是對課堂內容的鞏固，讓學生幹部管理學生也沒有問題。去年11月3日，雙方再因作業問題爭執，翟老師在電話中說「你受不了作業多就別在這裏讀，你自己轉學」，金妍則回應稱「我讀不讀，不由你決定」。

去年11月4日，翟老師將與金妍的爭執傳達給家委會，後者介入並避開金妍單獨建立一個聊天群組，翟老師為群主。家委會號召其他家長簽名向學校遞交《請願書》，要求妞妞轉學；除了一位家長拒絕外，其他37名家長都有簽名。金妍和女兒同時被翟老師、家委會及同學孤立。2日後，金妍向校長寫舉報信，舉報翟老師收受禮物、參與家委會單獨建群孤立學生等。

今年3月，金妍要求入校接女兒遭拒，於是強行翻越學校伸縮門。學校之後出具《處理意見》，稱金妍的行為違反校園管理規定，造成不良影響，但鑑於其後期無過激反應，又是見子心切，不做報警處理，對其提出警告並要求保證不再發生類似情況。隨後，家委會再次寫聯名信，並有37名家長簽名，附上之前的聯名信提交。隨後妞妞休學在家。

4月9日至11日，金妍不斷向各級部門提交舉報信，舉報翟老師教唆、指使家委會單獨建群，孤立學生，同時收受禮物，違規超綱教學，違規排名等問題。8月2日，貴陽市教育局對外通報，翟老師存在教師節期間收受家委會禮品、公佈成績排名、考試前漏題、對家委會排除個別家長單獨建群問題默許並參與等行為，遂給予翟老師全區通報批評，撤銷年級組長職務，取消「市級名班主任」稱號，並約談學校相關領導。9月，妞妞轉校，翟老師仍擔任原來班級的班主任。

事件引起輿論關注，不少人認為，本次事件並非教育理念差異引起，實際上是因為缺乏溝通與交往能力引起的矛盾事件，與教育雙減政策亦毫無關係。