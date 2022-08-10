蘇炳添為蘇軾後人？村委會稱不知情　學者：若有族譜　都是新編的

中國男子田徑100公尺紀錄保持者蘇炳添一舉登上微博熱搜，原因是網民周三（10日）上傳了一張某地蘇氏宗祠照片，記載著蘇炳添為北宋著名詞人、「唐宋八大家」之一的蘇軾的二十九代孫。對此，內媒聯繫蘇炳添老家村委會人員及專家求證，村委會人員對蘇炳添是否蘇軾後人的說法表示並不知情，專家則指若有族譜，都是新編的。



據網民上載的一張聲稱攝自蘇氏宗祠的照片顯示，蘇炳添的個人介紹寫道「蘇炳添，蘇東坡公第二十九代孫，是蘇劉義公第二十一代孫」。事件旋即成為熱話，有網民「恍然大悟」地稱怪不得，「畢竟蘇軾跑步就厲害：竹杖芒鞋輕勝馬」。不過，也有網民就其真實性表示質疑，「恐怕蘇炳添是最後一個知道這事兒的人」。

其他網民點睇：

中國人這是怎麼了，非得認個名人祖先，哪能證明什麼？

是也不奇怪，一千多年前的名人，到現在直系後代得有好幾萬了。但沒必要

是不是也不影響他的優秀，所以只能說優秀的人有相似吧

營銷號再大膽一點有沒有一種可能是西周蘇妲己後代

祖上八代是不是名人又能影響後代什麼？為什麼總要聚焦於這種封建年代的無聊話題。本人的成就還得是本人自己努力獲得的才算數

都是各自年代，各自領域閃閃發光的人，我們不講什麼「血統論」，所以非常無語這種強行將名人捆綁一起亂編的內容



對此，內媒《紅星新聞》聯繫到多名有關人士求證，其中蘇炳添老家、廣東中山古一村村委會工作人員表示，對蘇炳添是否為蘇軾後人的說法並不知情；中國蘇軾研究學會會長周裕鍇表示，通過學會的了解，自稱是蘇軾後代的人，和有蘇軾族譜的都很多，眾說紛紜，但他並不清楚蘇炳添是否為蘇軾後人。

四川眉山市三蘇文化研究院研究室主任、中國蘇軾研究學會副秘書長劉清泉則表示，估計蘇軾沒有族譜，「若有，都是新編的」。而翻查蘇炳添的社交媒體，其本人過往從未提及自己是蘇軾後代。

報道指，國史、方志和族譜都可被歷史研究者視為歷史文獻，但歷史上因逃亡、謀生、宦遊而背井離鄉的比比皆是，令記錄中斷，連蘇軾的父親蘇洵，整理蘇氏譜時也僅能追溯到其高祖，對於更久遠的祖先只能感慨：「嗚呼！高祖之上不可詳矣。」因此，史家從不單獨把族譜作為證史之憑，不過歷時2500餘年的《孔子世家譜》或是例外，其考訂嚴謹，屬最可靠的一部家譜。