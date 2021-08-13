暨南大學公布碩士招生專業目錄　蘇炳添名列導師一欄將任教兩專業

東京奧運會中，蘇炳添以9秒83的成績，打破亞洲記錄，一戰驚人。近日，暨南大學公布2022年碩士研究生招生專業目錄，其中，蘇炳添以導師的身份出現在目錄的兩個專業內，而每個專業招收9名學生。



暨南大學公布2022年碩士研究生招生專業目錄，蘇炳添以導師的身份出現在目錄的兩個專業內。（中國青年報）

據《中國青年報》消息，蘇炳添此前曾透露稱，作為暨南大學體育學院副教授的他將在東京奧運會結束後返回學校報道。通過暨南大學公布的2022年碩士研究生招生專業目錄顯示，蘇炳添將任教該校體育學院體育教學、運動訓練兩個專業。

暨南大學體育學院相關負責人表示，蘇炳添此前已經在暨南大學開展過田徑公開課和專業課等課程，待其9月份開學回校後，校方會盡力安排「第一課」，爭取讓更多學生有機會與蘇炳添面對面交流。

中國的蘇炳添跑出9.98秒得第6名，在田徑賽場寫下「中國紀錄」。（路透社）

據了解，2018年10月，蘇炳添在暨南大學邵逸夫體育館為100名學生開課講授短跑技巧，這亦是蘇炳添以暨南大學副教授的身份上的第一節課。不少學生都表示，蘇教授的課程極其受歡迎，「逢開必爆」、每次都被「秒殺」。

2018年10月，蘇炳添在暨南大學邵逸夫體育館為100名學生開課講授短跑技巧。（中國青年報）

事件一經公布後就引發廣泛關注，話題「蘇炳添的課千萬不要逃」登上微博熱搜，有網民直呼「因為你跑不過老師」。亦有網民稱：

「這可比見面會難進，進去的都是高手」。



「這門課在熱門我都不會去搶，因為我清楚的知道，這門課我過不了」。



「可以去旁聽，很想近距離欣賞下蘇神的翹臀」。



「我和神之間就差個暨大錄取書」。

