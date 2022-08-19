當紅男星被爆做核酸「打尖」致歉　曾飾內地版《流星花園》道明寺

內地劇集《蒼蘭訣》近日熱播，惟男主演王鶴棣卻被爆做核酸檢測時插隊，事件一度被放大並引起熱議。今日（19日），王鶴棣男助理發文澄清事件，隨後他本人亦就事件致歉。



近日，內地八卦媒體拍到王鶴棣與男助理外出做核酸檢測，到達檢測點後男助理先行排隊，且與前面的人保持出一段距離疑似「霸位」，直到20分鐘後，王鶴棣才姍姍來遲並直接站到男助理前面，隨後二人一同離開。

身為內地當紅藝人，王鶴棣做核酸插隊一事迅速引發關注，不少網民都認為他應該重新排隊而非直接插隊；還有網民勸誡「一定要注意自己的言行舉止，要更嚴格地要求自己，起到偶像的表率作用，才能走得更遠。」

王鶴棣在微博致歉。（微博）

直至今日，王鶴棣男助理「王迪king」在微博發文澄清指，那天王鶴棣和他做核酸時因有一個工作電話正在進行，自己就先行前去排隊，在和後面排隊的路人溝通後空出了一個人的距離，並致歉到，「是我們考慮不周，實在抱歉！以後一定會更加嚴格注意！」

隨後，王鶴棣亦有轉發相關微博並稱，「十分抱歉帶來了不好的影響，真誠向大家道歉，對不起，是我錯了！」

+ 2

1998年出生於四川的王鶴棣，與「95後小花」虞書欣合演的仙俠古裝劇《蒼蘭訣》近期熱播，因出演該劇他還在豆瓣網「95後最高顏值男星」評選中，打敗王一博、吳磊、許凱等人奪得第2名。2018年，王鶴棣曾因出演內地版《流星花園》，被稱為「陸版道明寺」。