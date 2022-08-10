山東臨沭展全員核酸「大比武」　稱隨機抽社區村莊升中風險惹議

內地的本土疫情出現反彈趨勢，昨日（9日），山東省臨沂市臨沭縣通告指，將展開核酸檢測「大比武」，並指隨機抽取1個社區和1個村莊設定為中風險區。此舉一經公布便引起廣泛熱議，目前相關通告已被刪除。



山東省臨沭縣通告展開核酸檢測「大比武」，並隨即抽取1個社區和1個村莊設定為中風險區。（微博）

據「健康臨沭」微信公眾號消息，臨沭縣昨日發布關於開展全市全員核酸檢測「大比武」活動的通告，指將隨機抽取1個社區和1個村莊設定為中風險區，並要求不得拍照錄像，不非法傳播。

相關消息公布後引起網民熱議：

「大力發展核酸產業」。



「比武為啥不比比發展經濟呢」。



「看得出來核酸很賺錢了」。



「順帶演練一下靜默，比比誰靜默的時間最長」。



「沒疫情創造疫情也要上，沒困難創造困難也要上，誰也別想歇著」。



「《核酸大比武》再來個《核酸奧運會》，奧運健兒在核酸現場拼搏的樣子太令人感動了」。



「這會兒有核酸大比武，是不是接下來要有買房大比武，三胎大比武，996大比武啊」。



及至今日（10日），臨沂市疫情防控和經濟運行工作領導小組辦公室工作人員回應指，此前臨沂疫情暴露出的問題很多，演練可以進一步完善疫情防控體系，把核酸檢測現場感染率降到最低，「確實是認真籌劃之後做的決定」。

據內地媒體報道，臨沭縣現時全域新冠肺炎0確診、0無症狀感染者，亦無中高風險地區。目前，相關「大比武」公告已被刪除。