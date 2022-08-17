疫情｜廈門實行核酸「人＋物」同檢　魚蝦也難逃一插？

內地的本土疫情反彈，多地重新展開大規模核酸檢測。值得注意的是，福建廈門海域周二（16日）正式開漁，為嚴防疫情從海上輸入，當地實行「人物同檢」，即是漁民檢測後，他們所打撈的魚蝦亦難逃一「插」。



據內地媒體報道，為了嚴防疫情從海上輸入，廈門市集美區嚴格落實人物同防，實行核酸採集「人+物」同檢，即漁民和漁獲都必須接受核酸檢測。

漁民上岸接受核酸檢測後，要立即返回船上，抓幾條剛剛捕獲的活魚，並掰開魚嘴讓防疫人員進行核酸抽檢。除了從魚嘴提取採集物之外，防疫人員還會用棉簽在蝦、蟹身上提取樣本。

據了解，集美區漁民作業期間，每天要開展1次核酸檢測，再行出海，需提供48小時核酸檢測證明。此外，集美區出海作業人員駕駛（搭乘）船舶出海前，要提前向船舶主管部門備案，接受船管站（點）工作人員「人船一致」和核酸檢測人員核驗後，才能從指定岙口持《「三報備」憑證》出海，「三無」船舶不得出海。

話題登上微博熱搜引發熱議：

「魚沒有肺」。



「魚通過嘴巴呼吸嗎？」。



「咱也不懂，隱隱感覺很厲害的樣子」。



「萬一是密接怎麼辦？把海裏的魚隔離嗎？」。



「我們小區的螞蟻最近出現了發熱和咳嗽現象」。



「魚也沒想到有生之年還要這樣被捅」。



「萬物皆可核酸，魚蝦也別放過」。



「應該檢測魚的鱗片，皮膚，牠又不是通過嘴巴呼吸」。



另外，截至周三（17日）中午12時，廈門市今波疫情累計通報50宗本土感染，當地自周三起展開全市全員核酸檢測，連續三天、每天一輪。