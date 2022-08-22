新版紅綠燈變成九宮格取消倒計時功能　網民怒斥簡單複雜化

近期，「新版紅綠燈」引起輿論爭議，相關話題更登上微博熱搜榜，網上甚至傳出全國各地將會統一更換新版的「九宮格」紅綠燈。

昨日（21日），新版紅綠燈的設計者曾開直播，欲與網民解釋新版設計，教大家如何及時準確地識別信號，未料遭到猛烈抨擊，開播10分鐘後便匆匆結束。

到底「九宮格」紅綠燈是否過於複雜？又是否每個路段都要設置呢？



常見的紅綠燈是有「紅黃綠」3個信號燈，「新版紅綠燈」則有9個信號燈，包括左轉燈、紅綠燈、右轉燈，整體設計猶如一個「九宮格」。

「九宮格」紅綠燈。（北青網）

事實上，「九宮格」紅綠燈並非新組合，它早就出現於2016年12月13日發布、2017年7月1日起實施的GB 14886-2016《道路交通信號燈設置與安裝規範》（下稱《國標2016》），有關規定生效至今已有5年。

《國標2016》中明確，機動車信號燈和方向指示信號燈分為常規組合和特殊組合。其中，常規組合包括傳統的「紅黃綠」3個信號燈，以及「左轉燈+紅黃綠」6個信號燈；特殊組合則有3種，包括「右轉燈+紅黃綠」6個信號燈、「左轉燈+右轉燈+紅黃綠」9個信號燈（九宮格），以及「左轉燈+右轉燈+直行燈」9個信號燈。

《國標2016》交通燈常規組合：

《國標2016》交通燈特殊組合：

值得注意的是，3種特殊組合信號燈對路況要求較高，《國標2016》亦列明是較少或極少使用。

與此同時，網上最大爭議是新國標取消了「讀秒」倒計時功能。事實上，讀秒、倒計時等說法是根據2014年12月11日發布、2015年1月1日實施的GA/T 508-2014《道路交通信號倒計時顯示器》標準執行，只是一個行業標準，並非國標。

因此，有倒計時功能的紅綠燈，實際是由各地交警根據道路實際情況選裝，並非強制執行，各地交通管理部門可根據交通安全管理需要，自行決定是否取消「讀秒」紅綠燈。

雖然「九宮格」紅綠燈是極少使用，但大多網民直言有關設計是簡單複雜化，認為新版紅綠燈過於複雜，組合狀態太多根本難以分清，每當開車遇上時，更要花時間思考當前亮起的信號燈是否代表可通行。

網民睇法：

腦癱設計 ​



為什麼紅綠燈也要改，現在的不是更容易看懂嗎



吃飽了撐的 研究出了這玩意兒



挺好的，改進並解決了老版紅綠燈通俗易懂的問題



那我還是一輩子不考駕照了 ​



我感覺這個紅綠燈最大意義可能是為了創收和增加交通事故



公共設施的設計應該簡潔明了，以老人孩童也能輕鬆看懂為標準



目前的紅綠燈已經可以滿足大眾的出行要求，新版的紅綠燈如果需要大量資金的投入，就沒有必要了。這不屬於創新，只是浪費大量的錢和人力而已 ​



當人民都反對的時候，我不知道這個設計的意義何在，能不能聽聽人民的聲音 ​

