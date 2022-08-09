麻醉意外？整容醫師在自家門診做面頰填充術　竟在手術台死亡

據《正觀新聞》報道，陝西西安一家醫美機構的整形醫生兼講師、37歲的小麗（化名）日前在自己工作的醫院做自體脂肪面頰填充術，卻命喪手術台。目前初步認定為麻醉意外。8月8日該整形醫院大門上貼著因裝修暫停營業的通知。



據了解，該醫美機構是西安麗星嘉蕊醫療美容（診所）（簡稱麗星醫美），在該醫美機構的多個宣傳頁上，小麗的簡介上寫著「整形專家」、「 整形外科主治醫師」、「佳蕊商學院技術院長」多個頭銜。

小麗的好友婷婷（化名）則稱，小麗原本就是一名整形專家，是她做手術的這家醫美機構的整形醫生兼講師。婷婷表示，小麗此前說有顧客在她們門診做了抽脂填充術，效果很好看，她也想嘗試自體脂肪面頰填充術。

據介紹，該手術就是從自己體內抽取脂肪，然後填補在窪陷的面頰裡。7月16日晚上 9 點多，小麗走進了手術室竟意外過世。知情人士透露，「當晚 10 點剛過，有工作人員緊張地出來找聽診器與搶救藥，小麗的一位親友意識到情況不對，詢問情況時醫生說「你別管」，又匆匆進了手術室。」

後來這位親友不顧阻攔進了手術室，看到裡面已經是一片狼藉。知情人士轉述該親有說法，當時醫生護士已經慌了，手術服散落一地，小麗躺在手術床上全身尤其是面部發青，氣管插管中有血，醫生正在捏輔助呼吸的球囊。此時小麗瞳孔已經散大，沒了呼吸和心跳，這位親友立刻出來給小麗的家人打電話。醫生打了 120 以後，小麗被送其它醫院搶救。

西安市人民醫院的急診病歷則顯示：「患者在入院前 20 分鐘在外院擬行吸脂手術，術前給予「丙泊酚 50mg 、舒芬太尼 5ug 」（麻醉藥）後出現呼吸漸停，醫生即刻給予氣管插管、球囊輔助呼吸，過程中儲氧袋出現紅色血液，患者出現嗆咳、心跳停止 ……」120 醫護人員到達現場，確認患者已無呼吸及心跳，雙側瞳孔散大固定。

經過4小時25分的全力搶救無效，7月17日3時10分宣佈死亡。小麗的死亡醫學證明（推斷）書顯示：死亡地點麗星嘉蕊醫療美容，死亡原因麻醉意外。

婷婷表示，小麗的門診病歷上，寫著手術名稱「自體脂肪豐面頰（填充術）」，入室時間 21:15，手術開始時間 21:40，婷婷質疑，病歷是事後才補的。 經過記者查看，這份病歷上所有患者簽字的部分均是空白，包括手術知情同意和麻醉知情同意書。

8月8日下午，《正觀新聞》記者電話採訪西安市雁塔區衛生健康局主管醫療美容的醫政科詢問麗星醫美的許可情況時，一位李姓工作人員回答：麗星醫美無麻醉科診療科目，有局部麻醉的許可，但沒有全身麻醉許可。而關於此醫療事故的具體處理結果，該工作人員表示不清楚。

據了解，小麗的家屬稱已與麗星醫美「私了」，不願多做評論。

內地醫美機構許多缺乏麻醉許可



2020年10月3日，江蘇常州21歲女孩小嬌在醫美機構接受鼻樑手術時出現血壓、心率下降，搶救無效後離世，此前她還接受了假體豐胸和唇部塑形手術。經查，該機構麻醉醫師未按規定開具麻醉藥品處方，今年兩次因麻醉問題被罰，包括超範圍實施全麻。

由於該年10月連曝3起醫美麻醉亂象，內媒調查發現，許多沒有麻醉科的醫美門診依然聲稱可以使用靜脈麻醉實施吸量超過1000毫升的吸脂手術，各家宣傳的麻醉方式也「推陳出新」，求美者則對麻醉等醫療安全認知不明、重視不足，曾有聲音呼籲要更新相關法規，避免違規操作讓麻醉從「守護神」畸變為「死神」。

網民點睇：

正規醫院指導麻醉醫生的重要，對麻醉科投入很大。這種醫美診所，對麻醉的認識不夠。

從醫的都知道，手術最難最重要的其實是麻醉……好的麻醉醫生非常稀缺。

大多數醫美機構的醫生都是半路出家，甚至很多沒有醫學背景。絕大多數醫美機構是診所性質，沒有麻醉資質，不會有正規的麻醉藥品渠道和執業麻醉醫生。

