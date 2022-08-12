不滿女兒暑假狂玩手機不讀書變廢青　父親帶去工地搬磚3天便變乖

現在科技發達，幾乎所有人人手一支手機，閒暇沒事就會滑一下。但對於求學中的學生來說，這是一個讓人難以專心的誘惑。大陸安徽一名人父，日前發現女兒在暑假期間都只顧著滑手機，憂心會荒廢課業，就帶著女兒到工地搬磚。不料才做了3天，女兒就受不了求饒，回到家後就乖乖地主動唸書。



根據陸媒《山東商報》報道，安徽淮南這名王姓人父，發現女兒在暑假期間，都只顧著滑手機而荒廢學業，跟她講了好幾次都講不聽，所以他心想，乾脆帶女兒到工地裡幫忙，主要做些搬磚和清潔工作。

工地搬磚3天便求饒 點擊放大瀏覽：

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上工第1天，女兒還胸有成竹，認為搬磚不是什麼件難事；不過現在正值炎炎夏日，外面天氣十分炎熱，在高溫的環境下，她第2天就有些受不了，甚至還開始敷衍了事。

到了第3天，女兒上工約4小時後，就說自己不想再繼續體驗這種活了。當天回到家後，她開始主動唸書，這讓王父看了十分欣慰。王父表示，希望藉由這次體驗，可以讓女兒明白生活和賺錢有多麼不容易，更重要的是了解學習的重要，但王父也笑稱，雖然女兒現在會主動念書，但不知能持續多久。

網友們看到這則新聞後，紛紛留言回應，有人笑稱，「大概不出一週後又會變回原樣了，別問我怎麼知道，我有一個朋友就是這樣」；還有網友分享相同經歷，當年自己不愛讀書，父親見狀也帶他去工地工作，結果最後哭著說「我要回來認真讀書」。

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