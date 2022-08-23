遊客穿漢服到網紅景點玩直立板落水亡　目擊者：沉得快疑不熟水性

網紅景點頻生意外。上周六（20日），有遊客在江蘇南京浦口區享堂水庫玩直立板（SUP）時不慎落水身亡。

據悉，出事的水庫禁止游泳和划船，周邊豎立多塊警示牌，但仍無阻遊客游泳、垂釣或玩直立板，網民和博主更在社交平台將享堂水庫稱為「世外桃源」。



事發於上周六傍晚近6時半。目擊者大魚稱，出事的是一名身穿漢服的女子，其長裙蓋到腳面，對方站在直立板上，從水庫一邊劃行到另一邊，但沒有穿救生衣及攜帶其他救生設備；該名女子至少有兩名同行者，但沒有與她站在同一條直立板上。

大魚表示，當時有很多人在水庫划艇仔（Kayak）和玩直立板，但更多人是坐在直立板上劃行；該名女子在水庫劃了兩三個來回，因此以為她是熟手，而且也想不到她可能不會游泳，「她一點防護措施都沒有」。

出事後，現場至少有十幾個人試圖救人。大魚亦試圖救人，「下面水很涼，也很深，一個猛子扎不到底」。當晚11時許，救援人員從水庫打撈起溺水女子，證實她不幸身亡。

有人懷疑該女子是踩到裙擺後落水，享堂水庫管理所工作人員稱，死者應該不會游泳，「也許是漢服太長，吸水後變得很重，所以沉得比較快吧」。

周日（21日）上午，水庫管理所一直在現場廣播「禁止游泳、玩船等行為」，現場也有警示碑和警示牌，提示禁止游泳、垂釣、划船、洗滌，「違禁者後果自負」。管理所工作人員稱，經常都會勸阻來游泳、划船、玩直立板的遊客，但他們沒有強制手段，也不能隨意處罰，「根本勸不住，有的人還會罵我們」。

每逢夏天，很多人都會慕名而來，不惜驅車幾十公里到享堂水庫游泳、垂釣，甚至是野餐、露營。出事後，水庫出現了難得的清淨。

享堂水庫是網紅野生景點，多次登上同城熱推榜。在社交平台上，水庫被譽為是「世外桃源」，而近期最熱門的是玩直立板，還有團隊推薦並招募遊客學員，「ACA 認證專業槳板教練帶隊，活動全程配備水上安全保障」，費用約200至300元（人民幣，下同）不等。

大魚表示，很多人是自己購買充氣的直立板，帶家人和小朋友過來玩，也有人是被廣告吸引而來。出事當日，他與朋友中午已到了水庫，當時已有很多遊客划船和玩直立板。