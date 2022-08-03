機場無人認領行李箱竟變盲盒　物主能否向航空公司及賣家追責？

近幾年，盲盒憑藉着未知性和神秘感，一直深受年輕人喜愛，不少網紅播主更以直播開盲盒或以此為題拍片。

然而，網上近期出現不少以「開無人認領行李箱盲盒」為主題的影片。拍片者介紹，行李箱價格從幾十元至上千元（人民幣，下同）不等，但開箱後才會知道內容物，有機會只是一堆二手衫，幸運的可能有手機、化妝品甚至奢侈品牌的首飾。



在內地社交平台或影片平台上搜索「行李箱盲盒」，就會出現大量相關影片。7月30日，Bilibili （B站）Up主@閒D嘞上載一段影片，介紹自己花費1000元購入一個在機場長時間無人認領的行李箱。

Up主@閒D表示，行李箱有密碼鎖，賣家聲稱從未打開過，不知道箱內有什麼物品。打開行李箱後，Up主發現許多女生衣服、玩具、書、化妝品、護膚品等，甚至有一條疑似某奢侈品牌的頸鏈；若是正品，售價高達4萬元。

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不少網民對行李箱來源和轉賣的合法性表示懷疑，認為即使是無人認領，機場亦無權轉賣他人的私人物品，「我不明白這個東西為什麼可以賣，這難道不是別人的隱私嗎？」。

在片中，行李箱的標牌寫有「托運日期為2022年6月27日」，來自浙江義烏機場站，而Up主@閒D是在7月21日拍片。若以此推算，行李箱放在機場僅一個月，就流轉到二手市場上出售。

行李箱標牌顯至「托運日期為2022年6月27日」。（影片截圖）

長期無人認領將視作遺棄行為

《澎湃新聞》報道，義烏機場地勤保障部的工作人員介紹，無人認領的行李一般會保存7天，超過7天就會退回旅客的始發站，強調機場不會隨便處理旅客行李箱，更不會直接買賣。

事實上，每個機場對「無人認領物品」保管時間的長短不一。上海某機場的失物招領處員工介紹，保管時間視乎物品類型，例如移動電源僅保管一周，普通物品會保管半年，貴重物品如電腦、手機、相機等會保管一年。

前述員工稱，若物品超過保管時間仍無人認領，就會交給其他部門「處理」，但不會每一件物品都交到派出所，「我們一個月下來就是幾百件，一年是上萬件失物，沒有辦法說每一件都送到派出所，如果行李箱有手機，有手機號，那我們會聯繫失主」。

某航空公司遺失物品查找服務熱線的工作人員稱，無人認領的托運行李基本會放到倉庫，若超過多年仍無人領取，就會交給其他部門處理。他解釋，多年無人領取的行李，一般會被視作遺棄行為，航空公司會交給其他公司處理，但不能控制後者會否將行李拍賣或出售。

賣家：能擔保還給提成

據了解，大部分「無人認領行李箱盲盒」均出自閒置物品交易平台「閑魚」。有賣家介紹，基本上每天都有交易，行李箱大多來自大學校園，「有的學生出去實習，（疫情關係）回不去就不要了。都是很重的箱子，現在學生有錢的很，放心購買，我們目前沒有一個差評」。另有賣家稱，行李箱主要來自機場、短租公寓抵押等。

對於行李箱的私人物品是否會涉及法律問題，賣家表示，自己已營業半年多，至今沒有任何問題，更聲稱可提供「擔保」，「你要是拍視頻，給我們推薦，我給你提成一個40元，誰拍誰火！」。

物主有權追責？

「開無人認領行李箱盲盒」的影片吸引不少網民觀看，甚至引起侵犯私隱、侵犯物主權益的討論。

上海李東方律師事務所馬斯祺律師認為，買賣無人認領的行李箱盲盒的行為屬於違法行為，在航空公司辦理托運的行李顯然是有所有權人的，在未經所有權人同意或授權的情況下出售其行李箱，損害了所有權人的合法權益。

至於機場、航空公司將無人認領物品交予第三方處理一事，馬斯祺解釋，若第三方公司在沒有經過所有者的授權或追認的情況下處理物品，同樣存在侵犯他人所有權的問題，因此行李的所有權人，既可以向航空公司問責，也可以向第三方公司問責。

至於租客抵押給房東的「行李箱盲盒」，馬斯祺指出，在租客不能支付房租的情況下，房東留置租客部分財產的行為屬於留置，是一種法定的擔保物權，但不能直接變賣。