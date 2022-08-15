未開發景區成網紅景點奪走多條人命　網絡平台需擔責嗎？

8月13日，四川省彭州市網紅景點「龍槽溝」突然山洪暴發，多名戲水遊客被沖走，造成7死8傷。

事實上，該處網紅打卡地是一個未開發景區，屬地質災害點位且多次發生山洪。事發後，網絡平台上仍能搜索到該地點的大量推薦內容且無危險提示，更有不少「未開發景區」、「野生景點推薦」等內容推薦。

律師認為，對未經過商業開發且存在高風險的旅遊景點，平台有義務審核內容及作安全提醒，發布者也有義務提醒風險，否則雙方均存在一定侵權責任。



在社交平台上，大量網民上載「攻略」，分享自己前往龍漕溝遊玩的經歷，包括在淺灘上搭起帳篷野炊、過夜，或設計11公里的徒步路線，稱「這裏特別適合週末帶娃來避暑耍水」。

事故發生後，不少網民質疑事發地並非景區，存在安全隱患。事實上，被稱為「玩水聖地」的龍漕溝是一段未開發景區，屬於三級地質災害點位，易發生泥石流、山洪災害，

龍門山鎮政府曾發文介紹，汛期溝內容易爆發「齊頭水」，即後山下雨，前山發生山洪的自然災害，一旦剛聽到河道傳出轟鳴聲，水頭就即刻到達眼前；若有人在河道內，往往來不及逃脫，瞬間就被洪流捲走。

網絡平台上充斥大量「網紅打卡地」，亦曾有不少景區發生危險事件。2019年，有「中國的仙本那」之稱的湖北恩施「躲避峽」突發山洪，造成13人遇難。如今，「躲避峽」依然沒有正式開放，但社交平台上仍有不少相關推薦。

據不完全統計，社交平台上推薦「躲避峽」景點的文章有超過2000篇，部分點讚量超過60萬，轉發量超過5萬。

律師：平台有安全提醒義務和內容審核義務

在社交平台、短片平台、旅行遊記攻略平台等搜索「未開發景區」、「野生景點推薦」、「小眾旅遊目的地」等，均可發現大量內容，但平台方沒有任何提示。

《北京青年報》報道，北京市時代九和律師事務所合夥人許桂林律師表示，對未經過商業開發且存在高風險的旅遊景點，平台有安全提醒義務和內容審核義務；發布者也有提醒廣大觀眾風險的義務。若均未做出風險提示，平台及發布者均存在一定侵權責任。

他提醒，若旅遊主管部門提醒禁止進入等提示時，旅遊者為自身安全考慮，不得進入遊玩；發布者在發布未經商業開發旅遊景點時，請核實景點風險是否是禁止旅遊或進入。若存在禁止旅遊或進入提醒時，建議不得發布類似旅遊視頻。

放在現場的警告提示。（微博@無為李爺）

上海瀾亭律師事務所的張耀律師指出，平台應當有監管、審核相應影片、文章的義務，並應當對包含危險行為或不安全因素的內容添加明顯的安全提示，對明顯不符合安全要求的內容及時刪除。

若平台發現相關安全隱患或虛假信息，但未及時履行上述義務，除可能將受到相關部門的行政處罰以外，還應當承擔民事侵權責任。對於一味追求流量、博取眼球而忽視安全警示或故意虛假宣傳、惡意引導的博主，可能將承擔侵權責任，情節惡劣的可能會受到行政或刑事處罰。