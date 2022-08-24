MUJI無印良品北京酒店顧客裸身困淋浴房2小時　經理：用力能拽開

無印良品（MUJI）北京酒店近日陷入爭議，顧客劉先生反映自己裸身被困酒店淋浴房近兩小時。對此，酒店經理回應稱「用力能拽開」，無法出具書面道歉。



劉先生表示，他早前打不開淋浴門，結果裸身被困近兩小時，最後需通過智能手錶輾轉聯繫前台才得以被解救，且酒店所派的第一位工作人員一開始也沒能將浴室玻璃門打開，後來有人攜帶工具方打開淋浴門。

李經理近日出面回應事件。（影片截圖）

事情傳出後持續發酵，北京無印良品酒店的李經理近日出面回應事件，透露類似的事情已非第一次發生，此前也有一名女顧客遇到過，但當時她用力就把門拽開，後續進行了反饋。

彼時酒店對相應的設施設備作出檢查，對於打不開的原因，李解釋稱「作為擋水條來講，它就應該是密封的，況且膠皮類的東西，它如果被水再一浸濕，就容易吸附上」。而酒店後續亦做過多次測試，顯示擋水條濕水被吸住後，工作人員是可以拽開的。李經理更表示，哪怕事主可能沒有那麼大的力氣，但把自己關在內兩個小時，他認為有一點誇張。

對於酒店的回應，劉先生表示，他是怕把玻璃打碎，且內部空間很小，玻璃一碎，身體隨時可能被扎。而據其提供的通話錄音顯示，經理曾向劉先生承認，員工沒有第一時間關心顧客身體狀況。

另在事後，酒店曾提出免一晚房費和升級會員作為解決方案，惟劉先生並不滿意，希望酒店出具書面道歉信。對此，李經理表示，無法出具道歉信，原因是「公章不能隨便蓋」，而且作為日本企業，公章也不在酒店。

據報，無印良品酒店屬知名網紅酒店，房價均價1000多人民幣。公開資料顯示，無印良品旗下在中國內地有兩家酒店，分別位於深圳和北京，其中北京店於2018年開業。