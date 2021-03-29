撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-29 11:50

瑞典企業H&M一份停用新疆棉花的舊聲明，引起中國內地民眾憤怒，同時Nike、Adidas、無印良品（MUJI）等品牌也被指控「與新疆棉花劃清界線」後，無印良品中國總部回應中國官媒《環球時報》採訪時，否認公司抵制新疆棉花；無印良品的日本母公司同日則發聲明表示，「非常關切」新疆地區強制勞動的報道。 《香港01》記者查詢發現，MUJI已在日本、台灣官網移除有關新疆棉的商品，香港官網亦已移除新疆棉衣物的材質介紹。但日本官網仍保留一些推薦新疆棉衣物的文章。 在無印良品的中國內地版官方網站，仍有多種服裝產品列明使用新疆棉。

01記者還發現，MUJI香港官網有商品的照片與內地官網「新疆棉」產品如出一轍，但香港官網僅寫作「有機棉」。使用香港官網給出的產品貨號，亦能在中國官網搜尋到名為「新疆棉」的同件商品。

記者查詢發現，無印良品中國官網上列有新疆棉的材質與洗滌方式介紹，香港官網則已將新疆棉材移除，但翻查「互聯網檔案館」的最後一次快照（2020年10月），當時新疆棉仍然在列。

官網並介紹新疆棉的纖維較長，亦即棉花棉毛之長度長、柔軟有彈性，使用於女裝內衣及休閒衣物。相對來說，埃及棉強韌、有光澤，常使用於恤衫等；秘魯棉常被用於襪子；印度棉的纖維較為粗短，常使用於地氈、外罩、座墊、襯衫等。

不過，MUJI台灣官網就沒有列出新疆棉的材質資訊，翻查最後一次快照（2021年1月）亦只有列出其他幾種產地的棉花。日本官網則在洗滌方式介紹頁面中，沒有提到所有棉花材質。MUJI母公司良品計畫日本官網，則在有關棉花產地的介紹中，未提及產地有關的情報。

▼ MUJI日本、台灣官網已下架新疆棉產品

在商品資訊方面，MUJI日本、台灣官網皆已下架所有新疆棉產品。Google搜索結果中，有不少日本和台灣官網的「新疆棉」（日文：新疆綿）商品頁面，但這些頁面目前都已無法打開。在兩地官網搜尋新疆棉，也查無結果。

不過，無印良品日本官網仍然有一些商品推薦情報可以瀏覽，其中介紹稱：「材質為100％有機棉，工作人員試穿後，驚訝於它的柔軟和輕巧」。

此外，在無印良品的中國官網，有多種服裝產品仍列明使用新疆棉。例如是「新疆棉水洗平紋雙重格子襯衫」、「新疆棉法蘭絨紐扣領襯衫」等。

↓MUJI中國官網多款產品標明使用「新疆棉」↓