MUJI無印良品被搶註商標反遭控告商業詆毀　中國公司勝訴獲賠償

日本無印良品早前遭北京棉田紡織品有限公司（北京無印良品）入稟控告商業詆毀，原因是前者曾經發出聲明稱被搶註「無印良品」商標，後者認為該聲明內容足以導致公眾將「其他公司」與其劃上等號。

該案一審法律文書近日公布，北京無印良品獲北京朝陽區法院判處勝訴，日本無印良品要賠償經濟損失30萬元（人民幣．下同）及制止侵權的合理開支10萬元，並且亦要在門市公開刊登書面聲明消除影響。



判決書顯示，北京無印良品認為，在2019年11月10日開始，日本無印良品等被告在天貓「無印良品MUJI官方旗艦店」及線下實體門店中發布聲明，稱被「其他公司」搶注「無印良品」商標。結合聲明的前後文本，足以導致公眾將上述「其他公司」與北京無印良品劃上等號。

北京無印良品無論是名稱、店鋪裝潢、經營範圍，都與日本無印良品高度相似。（微博）

北京無印良品遂向法院訴訟請求賠償因商業詆毀行為造成的經濟損失300萬元、賠償因制止侵權行為支付的合理開支10萬元，並要求被告在相應範圍內消除影響。

北京朝陽區法院審理認為，在商標法當中「搶先註冊」已經包含行為不法的否定性評判。在此前提下，被告指稱原告搶註商標，既不符合客觀事實，亦屬於貶損性的評判，涉案聲明客觀上存在違背事實的表述，進而實際上貶損原告商譽。

據介紹，北京無印良品的商標註冊在2001年生效，核定使用為第24類的「棉織品、毛巾、毛巾被、浴巾、枕巾、地巾、床單、枕套、被子、被罩、蓋墊、坐墊罩」。至於日本無印良品，據其在聲明中提到，自品牌於1980年在日本誕生以來，已在包括日本在內的世界各地開設店鋪並註冊「無印良品」和「MUJI」商標。日本無印良品在中國大陸也幾乎在所有類別上註冊商標，唯獨是上述類別被其他公司搶註。

值得一提是，絕大多數的內地網民都對於北京無印良品獲判勝訴感到不滿，痛斥是「不要臉」，「李鬼起訴李逵 」、「北京那個更貼切的名稱應該叫無良印品」、「堅決抵制盜版」。