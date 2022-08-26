廣告稱「專釣鮮女」被指歧視女性　悅鮮活牛奶道歉：嚴肅處理

近日，悅鮮活牛奶一張廣告圖片上因有「專釣鮮女」等字樣而引發爭議。周三（24日）下午，君樂寶悅鮮活牛奶官方微博發佈聲明，稱其小紅書賬號近期發布一篇對女性不尊重的不當內容，給消費者帶來不適和情感傷害，公司對此深表歉意。



網傳圖片顯示，悅鮮活牛奶廣告圖片上有「專釣鮮女，虛鉤以待」文案，下方還有「扔個鮮女專用餌」、「全網釣小鮮女」等字眼。事件旋即引發爭議，輿論批評廣告涉嫌歧視女性、不尊重女性消費者，更有網民表示原本非常喜歡喝悅鮮活，但如今被這則廣告噁心到了。事後，悅鮮活工作人員曾回應稱，悅鮮活這個諧音整了一個這個意思，會反饋建議一下。

涉事廣告圖片。（悅鮮活）

網民點睇：

能喝的喜歡喝的又少一個

之前還喝...看來要找下一個牌子了

有病啊，我還挺喜歡喝的，廣告商有病

作死，明明靠著不錯的技術和口味打開了奶製品的市場，非要作死

有時候會懷疑廠家和廣告公司合夥故意打擦邊球，負面新聞的傳播度也是有廣告效應的



至周三下午，君樂寶悅鮮活牛奶官方微博發佈道歉聲明，並稱已刪除相關內容，嚴肅處理賬號運營和審核人員。

據君樂寶乳業集團官網信息，悅鮮活牛奶為君樂寶乳業集團旗下品牌，主打高端鮮奶，售價相比其他牛奶並不便宜，線下商超每瓶（450ml）售價12至15元人民幣。