大學用演算法匹配宿舍室友　新生只需答8題　包括是否食煙吃榴槤

內地大學生入住宿舍，性格和興趣若不相投引發紛爭的事件屢見不鮮。四川的成都大學推出大數據演算法為新生匹配室友，新生只需填寫一份調查問卷，回答8道問題便獲自動分配宿舍和室友。問題中包括是否接受榴槤、螺螄粉等異味食物，以及是否「打機」、是否早睡早起等。



近日，成都大學利用「大數據算法推薦」為新生匹配室友的消息走紅網絡。據成都大學官方公眾號顯示，新生只需在「迎新系統」填寫一份調查問卷，便能自動分配宿舍和志趣相投的室友。

系統同時提供了「一鍵自動選房」和「手動選房」兩種模式，「『一鍵自動選房』即大數據自動分配；『手動選房』則須完成『選擇樓棟』、『選擇房間』、『選擇床位』三大步驟，點擊『提交』即可選房成功。」

上述問卷共設置了8個問題，每個問題都有兩個「截然相反」的答案，學生從中二選一。

問題設置諸如「你的社交狀態？」，答案則為「社牛型」「社恐型」；「你是否接受榴蓮、螺獅粉等異味食品？」，則設置了接受或者不接受兩個答案。此外還問及是喜歡體育運動，還是更愛讀書、畫畫等安靜的興趣；是否抽煙、有無潔癖、「打機」與否，是早睡早起還是「正常作息」，以及睡覺是否會打鼻鼾。

8月23日，該校學生宿舍管理中心一工作人員表示，這種「大數據選房」模式是從2020年開始籌劃的，今年起正式實行。選房系統會根據本班優先、同專業次之、同學院再次之的方式來推薦室友，問卷提交後，可以精準推薦3名室友。問卷題目主要是通過徵集各學院老師和同學們的意見形成，從他們共同提出的問題裏面先選了一部分，後期會再改善。

是否抽煙也是匹配室友的考量因素。（Getty/VCG）

其還表示，「是否決定入住還需要4個人私下商量，如果不願意住在一起，還可以選擇和其他同學一起，這只是給學生的建議。」

該工作人員稱，此次網上問卷選房僅針對專升本、本科生兩類學生，後續會考慮對研究生開放。

當日下午，成都大學美術學院一名大一新生表示，已通過該系統匹配到合適室友，覺得很幸運，可以用這種方式選擇室友，系統為其推薦的3名室友剛好是其想要同住的，「我現在很期待大學生活」。