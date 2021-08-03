中宣部等五部門：治理網絡演算法推薦　不給錯誤內容提供傳播渠道

近年來網絡社交平台由於演算法推薦而導致的亂象受到關注。近日，中央宣傳部、文化和旅遊部、國家廣播電視總局、中國文聯、中國作協等五部門聯合印發了《關於加強新時代文藝評論工作的指導意見》（以下簡稱《意見》）。

《意見》指出要加強文藝評論陣地管理，健全完善基於大數據的評價方式，加強網絡演算法研究和引導，開展網絡演算法推薦綜合治理，不給錯誤內容提供傳播渠道。



許多B站用戶靠嘲諷影視劇而擁有大量粉絲。（截圖自B站＠老邪説電影）

新華社2日報道指，《意見》明確要建立線上線下文藝評論引導協同工作機制，建強文藝評論陣地，營造健康評論生態，推動創作與評論有效互動，增強文藝評論的戰鬥力、說服力和影響力，促進提高文藝作品的精神高度、文化內涵和藝術價值，為人民提供更好更多精神食糧。

《意見》指出，要把好文藝評論方向盤，要注重文藝評論的社會效果，弘揚真善美、批駁假惡醜，不為低俗庸俗媚俗作品和泛娛樂化等推波助瀾。

《意見》又指出，要開展專業權威的文藝評論，把政治性、藝術性、社會反映、市場認可統一起來，把社會效益、社會價值放在首位，不唯流量是從，不能用簡單的商業標準取代藝術標準。要把更多有筋骨、有道德、有溫度的優秀作品推介給讀者觀眾，抵制阿諛奉承、庸俗吹捧的評論，反對刷分控評等不良現象。

《意見》指出，要加強文藝評論陣地管理，健全完善基於大數據的評價方式，加強網絡演算法研究和引導，開展網絡演算法推薦綜合治理，不給錯誤內容提供傳播渠道。