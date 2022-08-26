有片｜上海女戲院阻百厭星踢椅　反被躁父踹致有腦震盪風險

民眾入電影院欣賞電影時都會希望環境安靜、舒適，然而上海一名女子近日發文控訴，其在電影院制止後排一名「熊孩子」踢座椅時，竟遭孩子的父親踹傷，引發爭議。周五（26日），上海松江警方發布通報稱，公安機關對32歲肇事人甘某某的違法行為作出行政拘留的處罰決定。



事發於本月22日，據女子稱，當日她在上海某影院看電影時，坐在後排的男童多次踢座椅，她一度制止但無果。隨後，男童的父親竟用力踹她的座椅靠背，致其當場「眼冒金星」，回家後更出現暫時性昏迷、頭痛、嘔吐等症狀。

女子又出示了病情證明書，顯示醫院初步診斷其頭部受到外傷，軟組織挫傷，有腦震盪可能。

事件傳出後引起網絡熱議，輿論紛紛對男童父親的行為作出批評：

這種家長怎麼教育好孩子

熊孩子不行，熊家長更要拒絕

太囂張了這一家人，法律一定要讓他們長記性，不然以後還會更厲害

熊孩子都是家長慣的，現在某些小孩子那搗蛋家長還縱容，以後社會會教育她的熊孩子

支持維權。家長應該給孩子做出表率，而不是教孩子帶著滿身戾氣走上社會

人們在試圖成為父母之前，應該先確定是否自己到達標準，別在家裡做實驗。所謂的傳宗接代，沒有思考過自己內心的價值標準，只會延續不幸，甚至給他人帶來傷害



周五凌晨，上海松江警方發布通報稱，松江公安分局接到女事主報警後，民警當即依法受理，為報警人開具驗傷通知書，傳喚了肇事人甘某某。經醫院對報警人進行頭顱CT檢查，其顱內未見明顯異常。目前，警方已對甘男的違法行為作出行政拘留的處罰決定。