上海方艙醫院內開設「戲院」　醫療隊：放正能量電影「治癒」患者

16日下午5時上海臨港方艙醫院內有了「戲院」，不少孩子已齊刷刷地抬起頭，期待晚上播放的電影，希望看到自己喜歡的動畫片。



內媒《錢江晚報》報道，「戲院」是群策群力的結果：電腦是義工的，投影儀是醫院的，揚聲器則是「艙友」的，多方合作後才有了牆上這塊「熒幕」。

浙江省援滬方艙醫療隊三隊隊員項琳琳介紹，方艙醫院從16日開始播放電影，時間是每日下午5時至夜晚7時，放的大都是「正能量電影」如《中國醫生》、《長津湖》等，有時也會放些動畫片，給孩子們「解饞」。

有時也會放些動畫片，給孩子們「解饞」。 （錢江晚報）

她表示，最近剛放映武漢抗疫電影《最美逆行》，至於具體每日排片，都是提前計劃好的。為了不讓大家過於聚集，每次觀影人數控制在三四十人。

方艙的醫護人員說，打造戲院是為了讓患者心情愉悅，緩解焦慮，治癒人心。希望他們不要一直躺在床上看電子產品，同時也能通過投影，更好地對艙內的一些患者展開日常的宣傳教育。

醫護說，打造戲院是為了讓患者心情愉悅，緩解焦慮，治癒人心。（錢江晚報）

報道指，為讓艙友感受到家的溫暖，方艙名為「浙滬人家」，口號為「浙滬一家親，攜手戰疫情」，這些都是經所有人推選出來的；有「艙友」表示：「這讓我想起了小時候的露天電影，感覺挺溫暖的。」

項琳琳表示，目前，收治基本是一些輕症和無症狀病人，主要任務在於保障安全，盡力滿足他們的生活需求，例如發放眼罩，給需要上網課的孩子們發放桌椅板凳等。