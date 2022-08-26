名作家賈平凹之女入選作協　屎尿體詩歌曝光引爭議　網民：冇眼睇

中國作家協會日前公布「2022年協會發展會員」名單，其中知名作家、原作協副主席賈平凹的女兒賈淺淺也入列，但其作品備受爭議，被批低俗、下流、「冇眼睇」，去（2021）年發表的詩歌《雪天》，更遭網民譏為「屎尿體」，抨擊其是靠父幹的「文二代」，掀起熱議。



現年42歲的賈淺淺為現任西北大學中文系副教授兼陝西省青年作家協會副主席，創作詩歌以短小通俗著稱，發表作品超百篇，曾獲第二屆陝西青年文學獎詩歌獎、2017《詩人文摘》年度詩人等殊榮。

不過網民翻出賈淺淺的詩作，經常出現「屁、屎、尿」，《雪天》中寫道：「我們一起去尿尿，你尿了一條線，我尿了一個坑」，另一篇《朗朗》則有「晴晴喊，妹妹在我床上拉屎呢」、「朗朗已經鎮定自若地手捏一塊屎，從床上下來了」等字句。

內地女作家賈淺淺被質疑「文學水平差」、「靠關係升職」。（微博）

賈淺淺入選的消息一出，相關話題迅速衝上微博熱搜，網民火力全開狂酸，「是前無古人後無來者的創作思路和寫作手法，把屎尿搬進詩歌的千古第一人」、「新的文學流派開拓者」、「可以代言尿布，有助健康發展」。對此，賈淺淺尚無回應，協會人員表示都是依照程序進行評審上報，網民質疑的問題會記錄核實。

賈淺淺多處涉及「屎尿屁」的詩作被網民罵「粗俗不堪」，甚至掀起模仿潮（點擊瀏覽大圖）：