「水中殺手」鱷雀鱔價格僅幾十元　多地開展外來入侵物種普查

今年7月，河南平頂山汝州市城市中央公園的雲禪湖出現「怪魚」。為了圍捕怪魚，當局用時一個月將湖水抽乾，至前日（27日）凌晨零時終捕獲2條鱷雀鱔。

值得一提的是，除了河南汝州外，北京、湖南、廣西、山東多地近期亦先後報告發現鱷雀鱔。目前，多地農業農村部門已著手開展針對包括鱷雀鱔在內的外來入侵物種普查工作。



鱷雀鱔原產於北美，主要分布在墨西哥到美國佛羅里達州的墨西哥灣沿岸河流和河口水域、密蘇里河和俄亥俄河下游，以及尼加拉瓜境內的兩個湖泊。作為大型肉食性兇猛魚類，鱷雀鱔鮮有天敵、性情兇猛、無所不吃，因此被稱為「水中殺手」。

在國內的養殖市場上，鱷雀鱔主要集中在廣東地區。由於繁殖量大，無論是門市抑或網上都容易買到，價格也相對便宜。在電商平台上，一條鱷雀鱔價格僅約幾十元（人民幣，下同）至幾百元不等。

《中國新聞網》報道，國家大宗淡水魚產業技術體系外來物種入侵防控崗位科學家顧黨恩介紹，鱷雀鱔大多是作為觀賞魚類被引入到國內，引進至少有2、30年，早期絕大部分鱷雀鱔是非法走私而來，由於監管的缺失，目前在觀賞魚市場購買鱷雀鱔並不難。

他表示，大量鱷雀鱔被人為養殖後，往往由於生長速度太快，水族缸無法容納，或者無力承擔養殖費用而被人放生或丟棄，而在汝州發現的鱷雀鱔，可能是被人購買養殖後放生到湖泊。

北京市水生野生動植物救護中心高級工程師鄒強軍表示，鱷雀鱔的鱗片非常堅硬，從魚身上獲取魚肉是非常困難。若食用鱷雀鱔，稍不留意就會中毒。

今年8月，北京、湖南、廣西、山東等多地先後發現鱷雀鱔，其中在江蘇靖江市某小區景觀池發現的鱷雀鱔咬傷一名男童，導致其左手3隻手指流血受傷。據悉，該條鱷雀鱔長70厘米、至少重10多斤。

《央視》報道，中國水產科學研究院珠江水產研究所研究員牟希東表示，去年4月15日實施的《生物安全法》，規定了防範外來物種入侵與保護生物多樣性的內容，要求制定外來入侵物種名錄和管理辦法。

今年，農業農村部等相關部門制定《關於印發外來入侵物種普查總體方案的通知》，對10種主要外來水生生物進行全國性普查，其中包括鱷雀鱔。

目前，多地農業農村部門已著手開展針對包括鱷雀鱔在內的外來入侵物種普查工作。其中，自8月11日起，湖北廣水市農業農村局將全面開展外來入侵物種普查。

廣水市農業農村局將利用2年時間，全面摸清全市農業外來入侵物種種類數量、空間分布、發生面積、危害程度等情況，發布廣水市農業外來入侵物種名錄，構建農業外來入侵物種信息數據庫，分析外來入侵物種對當地經濟、生態和社會的影響，並研判廣水市農業外來物種入侵擴散趨勢。