湖南大學新生軍訓遭拳打腳踢　網傳女生被教官辱罵「要跪脫光跪」

在內地，大部分新生入學時都要接受軍訓。日前，湖南大學傳出有教官在軍訓期間打罵學生，多次踢跌多名新生。

湖南大學通報稱，涉事教官為該校的在校生，校方已停止其教官資格，並將依紀依規嚴肅處理。



事發於周一（29日）。網傳影片顯示，接受軍訓的新生正蹲在地上，有教官從新生群中走過，先後起腳踢跌多名學生。其後畫面一轉，有教官對一名學生拳打腳踢，他先踢跌學生，再上次毆打並指罵對方。

《三湘都市報》報道，事發時湖南大學三個學院的學生被罰蹲下，在被罰期間，有學生因堅持不住換腿，結果被教官踢跌在地，並拳打腳踢。

在微博上，不少學生都留言或發文透露事發經過。有自稱挨打的學生在微博留言稱，自己是湖南大學2022機械院新生，因練習合唱時有學生沒好好唱歌而遭教官體罰下蹲，「誰動彈了，大腳丫子就上來了。我被踹倒後胸口被重踩一腳，現在鞋腳印子還沒洗，胸悶」。

有學生發文稱，被罰蹲下期間，有女生堅持不住跪下，結果被教官辱罵，要該名女生「別他媽跪着，要跪脫光跪，別他媽侮辱這身衣服」。對此，有學生留言稱，教官辱罵女生後，轉頭就踢跌一名想換腳蹲的男學生。

網傳消息稱，涉嫌打人的教官名為蕭金祿，原材料1804班，2020年參加九江抗洪搶險任務，獲得抗洪專項嘉獎，2019年參軍，2021年退伍，現於2001班學習。

另有圖片顯示，有身穿軍訓服的人被抬到擔架送院急救。但據目擊者稱，一名女生在軍訓期間因體力不支才被送院，而被打的新生並沒有被擔架抬去醫院。

8月30日，湖南大學黨委學生工作部發出內部通報稱，8月29日晚，該校軍訓教官在軍訓時打罵參訓學生。學校高度重視，立即成立專班開展核查。經初步調查，當事軍訓教官為該校兩名在校生。目前，兩名學生教官已向參訓學生公開道歉，校方已停止其教官資格，並將依紀依規嚴肅處理。