韓國恐成中國學歷工廠　為何高校批量引入「速成博士」？

不少學生或在職人士都會選擇繼續進修，有能力者甚至會以國外的學校為目標。然而，國內存在一批「速成博士」，大部份更在韓國的高校畢業。



今年2月，河北省邢台學院公布2021年公開選聘擬聘人員名單。名單上13人均為韓國高校博士。有網民發現，這批博士此前或為邢台學院的在職教師。

邢台市人力資源和社會保障局資料顯示，前述13名博士研究生分別畢業於韓國又石大學、韓國全州大學和韓國圓光大學，分別修讀文化管理專業、工商管理專業、中國學專業、風景園林建築工程專業、教育學專業。

邢台學院2021年公開選聘擬聘人員名單。名單上13人均為韓國高校博士。（邢台市人力資源和社會保障局官網）

收生要求寬鬆

《九派新聞》報道，某韓國留學機構的諮詢中介表示，申請韓國又石大學在職博士為2.5年學制，共5個學期，每學期寒暑假學習2個月。由於排名僅在韓國高校前100名內，排名不高，因此申請韓國又石大學、全州大學和圓光大學都非常容易。

其中，又石大學的學費和生活費較低，因此申請者較多，「全部費用是20至22萬，包含2.5年的學費、語言學習費、上課翻譯費以及6000元的中介費」。

中介表示，申請又石大學的要求是全日制本碩畢業，有學歷證和學位證，「對外是針對高校老師來申請，但我們辦理的話不是老師也可以。對碩士研究生時期的績點沒有要求」；申請者亦不需考雅思、托福，只需在博士畢業前取得韓語4級證書即可。

網傳的又石大學博士研究生的招生項目簡章顯示，該項目學制為2.5年，採取中韓雙語授課，無入學考試和韓語語言水平要求，學生修完專業課並通過論文答辯即可獲得該校博士研究生學位證書。

韓國又石大學博士研究生的招生項目簡章顯示，畢業前需取得韓語4級證書。（www.woosuk.ac.kr）

中國高校教師赴韓讀博現象

韓國教育部資料顯示，2018年赴韓攻讀博士學位的中國留學生共計3636人，相比2013年的1906人幾乎多一倍，且大多數留學生是持有碩士文憑的中國大學教師。

早於2012年，韓國全州大學就與河北省教育廳簽訂合約。2013年，全州大學開設特別班，第一年招募了7名僅持碩士學位的中國大學老師，此後每年均維持在7至8名的規模。與全州大學同屬全羅北道地區的圓光大學，是中國博士留學生大戶。截至2018年10月，超過150名中國大學教師在該校攻讀博士學位。

韓國《東亞日報》曾發表題為《來韓留學速成博士， 韓國恐成中國的「學歷工廠」》 的社論。文章提到韓國某大學招收中國博士留學生，12天即可完成一學期的課程 。事後，中國大使館立即針對此類問題與韓國教育部交涉，韓方隨即要求高校嚴格管理大學學位制度，涉事大學也停止了該項目。

中國高校批量引入「速成博士」

《天目新聞》報道，韓國教育部官網發布的《2021 年國內高校外國留學生統計》顯示，有365所大學招聘國外留學生，其中132所大學有留學博士生，院校多以私立為主；僅2021年，中國攻讀韓國博士的人數就多達8821人 。

韓國在讀博士沈毅（化名）介紹，韓國院校數量多、人口少，推出「定制水博」的不知名院校面臨倒閉，迫於生計才開放營業；其博士導師帶的15位博士生，當中不乏雙非（非985及211工程）院校的在職教師。他認為，校方為了招收學生，以容易畢業為原則，甚至開設中文課程，「這些院校的博導會在專業能力探測考試前洩題，大家複習下都能通過考試」。

至於為何國內高校要批量引進「速成博士」，邵陽學院一名二級學院院長曾透露，引進「速成博士」有利於提高教師隊伍中博士學歷的比例，「對以後升級為大學、申請碩士點都有幫助。這也是沒有辦法的辦法」。

國務院學位委員會發布的《學位授權審核申請基本條件（2020 年）》規定，除藝術體育類院校外，新增碩士學位授予單位申請的基本條件中，專任教師中具有博士研究生學位教師的比例不低於 25%。教育部2006年頒布的《普通本科學校設置暫行規定》，大學的專任教師中具有研究生學位的人員比例一般應達到50%以上，其中具有博士研究生學位的專任教師佔專任教師總數的比例一般應達到20%以上。