有片｜陝西老人顫抖討欠款反被嘲笑　官媒怒批：於心何忍？

日前，一名手提布袋拿雨傘的老人和一群公司裡的年輕員工交談的影片在內地廣傳，片中老人疑似情緒激動而手抖，但與其談話的人卻嬉皮笑臉。影片發佈者稱，事情發生在陝西省藍田縣，老人是在向西安鑫龍門農林科技有限公司要求結算土地流轉金及工資。



當地宣傳部則回應澄清老人非該公司員工，老人是作為代表要求拿回土地流轉金。通報稱，該公司目前已與被拖欠款群眾達成協議，並已賠禮向老人道歉。人民網則批評「群嘲顫抖的老人，於心何忍？」



8月30日晚間，陝西省藍田縣委宣傳部回應稱，因鑫龍門公司經營原因，導致部分群眾土地流轉費用被拖欠，老人作為群眾代表前去鑫龍門公司詢問土地流轉費用一事。目前，鑫龍門公司已與被拖欠款群眾達成協議，將全力解決拖欠款項，共分3期，於2023年2月底前全部兌付。

通報稱，對在接待老人過程中行為不當、舉止不端的公司工作人員進行嚴肅批評教育，向老人予以賠禮道歉，已取得老人諒解。

此外，藍田縣勞動監察大隊在進一步核查中發現，鑫龍門公司確實存在拖欠員工工資的情況，共計25人，25.8萬餘元（人民幣，下同），已對其進行立案查處，責令其兌付拖欠工資。目前，該公司與員工雙方已達成一致，9月2日前將拖欠工資予以全部發放。

人民網：土地是農民的命根子，群嘲老人於心何忍？

人民網評論指出，群嘲老人事件短影片中，「我們看到的是老人衣服上沾滿的泥土，是老人提著布袋子氣得不住顫抖的手，面對這個『我們爺爺一般的老人』求告無門的窘迫，誰能不倍感心酸？」

文中批評，與老人站著發抖相對的是一群企業人員在氣定神閒地喝著茶，並行出狂妄的笑聲。人民網質疑，「請問靠土地生活的老人討要應得的流轉費有什麼可笑的？假如站在他們面前的是他們自己的爺爺，他們還會這樣翹著腿、喝著茶、說著風涼話、進行嘲笑嗎？」

人民網評論強調，農民的土地收益需得到合法保障。（Mark Schiefelbein／美聯社）

評論更稱，更深層次的追問在於土地流轉過程中，處於弱勢一方的農民，其合法權益誰來維護？「土地流轉當然是一種市場行為，但它也是一項民生保障工作——農民拿出來的是賴以生存的土地資源，是一家人的生計乃至活路。」

文中提到土地所有權、承包權、經營權「三權分置」根本落腳點是保障農民的合法土地收益。支援企業依法從農民手中流轉土地，加快農業種植的規模化、專業化、機械化，必須以不損害農民合法權益為基本前提。

文中也稱，在土地流轉過程中如何切實保障農民的合法權益不受侵害，如何監督涉農企業的經營行為，如何從根本上維護土地流轉的合法合規合理，相關部門必須承擔起守土之責，不能把土地流轉僅僅看成是「農民自己的事」。

網民點睇：

「事兒不落自己身上是真不知道疼，養尊處優的官老爺哪知道你的難處？」

「我老公也是給人做工沒有拿到錢，農民工可憐啊，什麼先富帶後富見鬼的。」

「心疼老大爺，手一直抖，國內這種老闆實在太多了......」

「這種有限責任的農業公司就是騙子，騙國家的種養殖、農機、農資等補貼，收入都進個人戶頭了，帳上都沒什麼錢.....」

