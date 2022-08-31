中宣部副部長慎海雄：擁戴核心始終作最大政治　領袖宣傳用心報道

8月25日，中宣部副部長、中央廣播電視總台黨組書記、台長兼總編輯慎海雄與總台6位新任職幹部進行集體談話。總台編務會議成員黃傳芳、邢博參加。

慎海雄要求新任職幹部，「始終把忠誠核心、擁戴核心、維護核心、捍衛核心作為最大的政治，把講政治講導向貫穿節目創作全過程、覆蓋到全媒體多終端。」



官方媒體《央視網》報道，慎海雄在講話中指出，新任領導幹部要不斷加強黨性修養，做政治上的明白人、老實人。始終把忠誠核心、擁戴核心、維護核心、捍衛核心作為最大的政治，進一步學懂弄通做實習近平新時代中國特色社會主義思想，始終沿著總書記指引的方向堅定前行。

慎海雄表示，要強化使命擔當，紮實貫徹落實習近平總書記對總台工作的一系列重要指示批示精神，以總書記賀信為激勵，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，不斷從總書記重要思想中找思路、找啟迪、找答案，把思想的張力通過藝術、技術表現出來。

中宣部副部長、中央廣播電視總台台長、第十二屆北京國際電影節組委會主席慎海雄致辭並宣布開幕。（北京國際電影節）

同時，慎海雄稱，要時刻堅持黨性原則，全面落實意識形態工作責任制，把講政治講導向貫穿節目創作全過程、覆蓋到全媒體多終端，警惕「黑天鵝」、防範「灰犀牛」、杜絕「想當然」，堅決看好自己的門、管好自己的人、守好自己的陣地，推動總台高質量發展再上新台階，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。

慎海雄表示，要進一步深化提升總台「頭條工程」，用心用情用功做好領袖宣傳報道，發揮總台黨的宣傳報道主力軍壓艙石的作用，唱響禮讚新時代的高昂旋律，匯聚起奮進奮鬥的強大力量。要以效果為導向，打好國際輿論鬥爭主動戰、持久戰、總體戰，大力增強國際新聞採發能力，深化拓展「媒體外交」，持續深化「好感傳播」，更加生動地講好中國共產黨、中國人民、中華民族的故事。

6位新任職幹部在發言時表示，感謝總台黨組信任和支持，將進一步提高政治站位、認真履職盡責、推進創新發展，發揚精益求精、一絲不苟、追求完美的工作精神和舍我其誰、敢戰必贏的工作作風，奮力打造具有強大引領力、傳播力、影響力的國際一流新型主流媒體，為服務黨和國家工作大局作出新的更大貢獻。