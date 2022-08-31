中宣部副部長慎海雄：擁戴核心始終作最大政治　領袖宣傳用心報道

撰文：梁子傑
出版：更新：

8月25日，中宣部副部長、中央廣播電視總台黨組書記、台長兼總編輯慎海雄與總台6位新任職幹部進行集體談話。總台編務會議成員黃傳芳、邢博參加。
慎海雄要求新任職幹部，「始終把忠誠核心、擁戴核心、維護核心、捍衛核心作為最大的政治，把講政治講導向貫穿節目創作全過程、覆蓋到全媒體多終端。」

官方媒體《央視網》報道，慎海雄在講話中指出，新任領導幹部要不斷加強黨性修養，做政治上的明白人、老實人。始終把忠誠核心、擁戴核心、維護核心、捍衛核心作為最大的政治，進一步學懂弄通做實習近平新時代中國特色社會主義思想，始終沿著總書記指引的方向堅定前行。

慎海雄表示，要強化使命擔當，紮實貫徹落實習近平總書記對總台工作的一系列重要指示批示精神，以總書記賀信為激勵，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，不斷從總書記重要思想中找思路、找啟迪、找答案，把思想的張力通過藝術、技術表現出來。

中宣部副部長、中央廣播電視總台台長、第十二屆北京國際電影節組委會主席慎海雄致辭並宣布開幕。（北京國際電影節）

同時，慎海雄稱，要時刻堅持黨性原則，全面落實意識形態工作責任制，把講政治講導向貫穿節目創作全過程、覆蓋到全媒體多終端，警惕「黑天鵝」、防範「灰犀牛」、杜絕「想當然」，堅決看好自己的門、管好自己的人、守好自己的陣地，推動總台高質量發展再上新台階，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。

慎海雄表示，要進一步深化提升總台「頭條工程」，用心用情用功做好領袖宣傳報道，發揮總台黨的宣傳報道主力軍壓艙石的作用，唱響禮讚新時代的高昂旋律，匯聚起奮進奮鬥的強大力量。要以效果為導向，打好國際輿論鬥爭主動戰、持久戰、總體戰，大力增強國際新聞採發能力，深化拓展「媒體外交」，持續深化「好感傳播」，更加生動地講好中國共產黨、中國人民、中華民族的故事。

6位新任職幹部在發言時表示，感謝總台黨組信任和支持，將進一步提高政治站位、認真履職盡責、推進創新發展，發揚精益求精、一絲不苟、追求完美的工作精神和舍我其誰、敢戰必贏的工作作風，奮力打造具有強大引領力、傳播力、影響力的國際一流新型主流媒體，為服務黨和國家工作大局作出新的更大貢獻。

俄羅斯總統普京在莫斯科克里姆林宮接受中國中央廣播電視總台台長慎海雄的獨家專訪。（中國中央廣播電視總台）
中央廣電總台台長慎海雄：西媒應糾正偏見　輿論場上謠言應該少些李書磊任中宣部常務副部長　14歲入大學有「北大神童」之稱《習近平談治國理政》5外籍翻譯寫信表自豪　習讚譯文準確傳神習近平：挑戰前所未有、主動發展開放雙循環、堅持底線鬥爭防風險習近平：繼續深化改革開放，共同富裕是長期任務，不逃責隱瞞問題習近平：港澳台統戰須爭取人心　統戰是黨克敵制勝、執政興國法寶
中宣部
你可能感興趣