戈爾巴喬夫逝世｜浙江批戈：外敵有機可乘　蘇聯解體責任不可推卸

中共浙江省委宣傳部今（31）日發布「之江軒」署名文章《戈爾巴喬夫留下的四點啟示》表示，戈爾巴喬夫（戈巴卓夫、戈巴契夫；Mikhail Gorbachev）逝世留下了「否定歷史，就沒有未來」「好的改革應該讓群眾評判」「意識形態陣地絕不能失守 」「我們要有制度自信」的四點啟示。

署名文章嚴勵批評戈爾巴喬夫稱「戈爾巴喬夫和蘇聯解體有不可推卸的責任」，並表示「在戈爾巴喬夫領導下，否定蘇聯歷史、蘇共歷史，否定列寧，否定斯大林，成為風氣，蘇聯黨和人民的思想都被搞亂，這也為國外敵對勢力西化、分化蘇聯提供了可乘之機。」。



否定歷史，就沒有未來

署名文章指歷史虛無主義的長期侵蝕，致使蘇聯意識形態體系坍塌是不爭事實。文章引用中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平講話指出，「蘇聯爲什麼解體？蘇共為什麼垮台？一個重要原因就是意識形態領域的鬥爭十分激烈，全面否定蘇聯歷史、蘇共歷史，否定列寧，否定斯大林，搞歷史虛無主義，思想搞亂了，各級黨組織幾乎沒任何作用了，軍隊都不在黨的領導之下了。」

文章批評，「在戈爾巴喬夫領導下，否定蘇聯歷史、蘇共歷史，否定列寧，否定斯大林，成為風氣，蘇聯黨和人民的思想都被搞亂，這也為國外敵對勢力西化、分化蘇聯提供了可乘之機。」

文章認為，「否定歷史，就不會再有統一的思想和共識，就沒有未來。只有尊重歷史，科學評價歷史重大事件、重大人物，堅持聯繫、辯證的觀點，把他們放在特定歷史條件下去分析、研究，才能得出正確結論，指引走好未來的路。」

年輕時的戈爾巴喬夫。（環球網）

好的改革應該讓群眾評判

署名文章指，「戈爾巴喬夫上台後，雄心勃勃地推行改革與新思維，對蘇聯體制進行大刀闊斧的改革。他先拋出了經濟社會發展的加速戰略，並將權力下放給企業。但由於經濟體制改革方案並沒有得到較好貫徹執行，當改革推進緩慢時，戈爾巴喬夫認為最大的阻礙在於政治體制。」並「令改革走上了不歸路，多黨制取代了共產黨的領導，議會制度取代了蘇維埃制度，連他自己也從總書記搖身一變成了總統」。

因此，文章認為戈爾巴喬夫的改革令「前所未有的政治狂熱在蘇聯鋪展開來，經濟民生問題被擱置一旁；蘇共黨中央的權威喪失殆盡，各地紛紛抗繳稅款，分搶商品物資，地方分離主義、民族分裂主義甚囂塵上。」

意識形態陣地絕不能失守

署名文章指，「戈爾巴喬夫在意識形態和輿論宣傳領域的放任失管徹底為西方和平演變大開方便之門。他推行的輿論多元導致了社會輿論失控。戈爾巴喬夫讓一些改革激進派去主導最有影響力的報紙刊物，一時間各種非馬克思主義反社會主義的思潮言論粉墨登場，社會上甚至出現了打倒蘇共、取締蘇維埃國家制度等口號。蘇聯共產黨和社會主義制度是蘇聯的立國之基，沒有這兩大根基的支撐，很難想像蘇聯能與歐美國家博弈幾十年。」

在新聞自由方面，署名文章批評，「他推行的新聞自由導致了反動宣傳氾濫。戈爾巴喬夫主動放棄了對新聞輿論的領導與監管，黨的意識形態陣地土崩瓦解，各類反動刊物、電視政論節目拔地而起，西方電台和電視台蜂擁而入，對蘇共歷史和社會主義制度展開了污衊和攻擊，引導人民群眾逐漸走向了黨和政府的對立面。」

在文藝方面，署名文章認為，「他推行的文藝解禁導致了國家認同危機。流亡海外的持不同政見者的回歸文學、完全自由的解禁電影等文藝作品將蘇聯歷史批評得一無是處，造成民眾對國家的認同危機。」

1988年12月，戈爾巴喬夫在美國紐約。（視覺中國）

同時，文章提到「西方國家還對戈爾巴喬夫極盡吹捧，在媒體上對他的改革大加讚賞，以稿費名義賄賂巨額資金，滿足他的自尊心。就此，戈爾巴喬夫徹底放下武裝，對著西方的和平演變舉手投降。一個國家、一個政黨沒有成熟穩定的意識形態，反而對意識形態滲透攻擊無動於衷，就必將失去影響力號召力，甚至褪色變質、丟權垮台。」

「蘇共擁有20萬黨員時奪取了政權，卻在近2000萬黨員時失去了政權，沒有一人出來抗爭，原因就在於意識形態防線已經全線崩潰，理想信念已經蕩然無存。」文章寫道

要有制度自信

浙江省委宣傳部的文章提到，「今天，我們回顧戈爾巴喬夫和他的那個時代，值得反思的是，蘇聯的社會主義為何沒能走得更遠而是被快速推向終結。作為蘇聯的最高決策者，戈爾巴喬夫犯下的錯誤在於忘掉了蘇共的初心和蘇聯社會主義的使命，亦步亦趨跟著別人走，結果整個國家被帶到懸崖邊緣。」

署名文章稱，「蘇聯解體後的30多年間，中國共產黨領導的社會主義不斷崛起，福山的歷史終結論被中國特色社會主義改寫，社會主義道路怎麼走的問題，有了新的充滿說服力的答案。只有獨立自主，堅持中國特色社會主義制度，腳下的路才會越走越寬。」