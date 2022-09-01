內地山寨明星吸金力強　假劉德華排場勁　百萬出場費仲高過本尊？

西裝鼻挺，濃眉大眼，乍看之下，以為是港星天王劉德華，但是，他其實是中國大陸「山寨版」的劉德華！



根據陸媒報道，本名教海嘩，1985年出生在東北黑龍江，是中學沒畢業的農村青年，在酒吧當服務生，客串歌手，因為外型神似劉德華，累積不少人氣。

「山寨版劉德華」與本尊真的有幾分相似（按圖了解）

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教海嘩以模仿劉德華走紅後，出場費竟也高達百萬人民幣，還有自己的表演團隊、保鑣隨行，完全不輸給真正的天王，但也因為擺架子，形象崩壞。被批評山寨模仿走紅的人，憑甚麼擺派排場，也不值得天價出場費，後來，演藝事業急轉直下，淪為出演一些小配角。

其實，模仿明星的素人，在中國大陸自媒體浪潮下，大量竄起，甚至，還成立公司。

根據官網介紹，中國山寨明星藝術團，2006年創團以來，擁有全中國大陸最頂級山寨版男女明星300多名。常年為CCTV、湖南衛視、浙江衛視、福建衛視、吉林衛視、上海東方衛視...等百多家新聞媒體，提供山寨明星演出。並為香港、韓國、澳門、台灣、新加坡、馬來西亞等各個地區演出主辦單位，提供高仿真山寨明星演唱會活動。用少量的投入，達到百萬的明星回報效果。

速成、低價CP值、高報酬，山寨明星產業鏈的背後，多數是靠面相、網絡炒作，甚至整形，只為賺快錢，已經造成真正的大明星，侵權危機，也不乏告上法院，求償的案例。

即睇其他「山寨版藝人」宣傳照：（按圖了解）

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