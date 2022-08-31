新疆21歲「美少女屠夫」狂吸數百萬粉絲　殺一隻羊不用8分鐘

新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁縣一名21歲的超萌正妹，因為和羊群互動的影片，漲粉百萬。影片中，這名看起來文文靜靜、柔柔弱弱的美少女8分鐘就能殺死一隻羊，一隻羊從放血到剝皮到去內臟，7分33秒搞定，動作嫻熟，手法犀利，讓不少網友直呼反差太大。



在新疆幫父母放羊的少女「灰太狼的羊」在短片平台近日迅速爆紅，僅8月25日至27日短短幾天時間裡，她的粉絲從60多萬漲到了350多萬。目前，粉絲已超460萬，獲讚3030萬。而讓她一夜爆紅的「流量密碼」，竟是一條用乾脆麵（編按：類似點心麵）召喚羊群的短片。

點擊放大瀏覽「灰太狼的羊」惠然的照片（含宰羊片段截圖，慎入）：

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影片顯示，一名清純臉正妹外出放羊，在草原上吃乾脆麵的時候遭到了羊群的哄搶，無奈只能給牠們一起分著吃。小羊在嚐過乾脆麵之後，現在女孩只要一掏出乾脆麵，小羊就會一窩蜂地跟上來，齊刷刷的跟在她後面。網友看後感慨，「乾脆麵居然可以召喚羊群！」

「灰太狼的羊」真名叫惠然，出生於2001年，父母在新疆巴州尉犁縣喀爾曲尕鄉搞養殖，目前家中有600多隻羊。2018年底，惠然從山東老家來到父母身邊，幫家裡放羊的間隙，塔河、戈壁、沙漠、草場、胡楊林等新疆獨有的自然景觀讓她萌生了拍攝短影片記錄日常生活的想法。

惠然受訪表示，「我的影片第一次有上萬點讚是拍了一段計時宰羊的畫面，當時家裡正好要宰羊，我就突發奇想拍下了自己動手剝羊皮、分割羊肉的影片發佈在平台上，可能是我瘦弱的形象和這些畫面很有反差，這條影片一下就紅了。」

她進一步稱，「我也沒想到自己記錄生活日常的影片能受到這麼多網友的喜愛，我認為這還是要歸功於大美新疆的美景和廣大網友對新疆農牧民生活的好奇與嚮往。」惠然表示，今後還會一直展示家鄉最真實的田園生活，歡迎廣大網友來新疆尉犁看美景、品美食。

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