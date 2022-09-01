購買乳酪後發現過期1分鐘　內地消費者索賠千元　結果如何？

內地消費者在超市購買到過期1分鐘的乳酪，竟獲賠400元（人民幣，下同）。有內媒引述法律規定指，「即便相差一秒鐘，超市也應當承擔法律責任」。



消費者在超市購買到過期1分鐘的乳酪，竟獲賠400元。（示意圖片／《Gi味俱全第二季》節目截圖）

據《每日經濟新聞》報道，小李近日在超市購買了一支標價4.9元的乳酪，該乳酪擁有21天的保質期，並於購買當日8時28分過期。但小李埋單後卻發現收據上的時間為8時29分，即是自己購買的乳酪已過期1分鐘。

正是如此，小李向超市提出1000元的索賠要求，超市則持「退貨可以，賠償沒有」的態度，雙方多次交涉後都未達成一致意見。此後，小李向法院提出訴訟，而最終在調解員的勸說之下，當事雙方達成和解，超市向小李賠償了400元。

法院對今次事件的判決引起不少關注，那麼，超市是否應該承擔賠償責任？報道指，根據法律規定，小李從付款那一刻起，乳酪的所有權就由超市所有轉移到小李所有，風險責任也至此轉移。臨界時間點以收據上顯示的詳細時間為準，在此之前，乳酪的一切問題均由商家負責；此後，由小李負責。因此，即便相差一秒鐘，超市也應當承擔法律責任。

。（示意圖片／Unsplash）

而商家若銷售過期商品，需要承擔什麼樣的法律責任？根據《中華人民共和國食品安全法》規定，消費者因不符合食品安全標準的食品受到損害的，可以向經營者要求賠償損失，也可以向生產者要求賠償損失。接到消費者賠償要求的生產經營者，應當實行首負責任制，先行賠付，不得推諉；屬於生產者責任的，經營者賠償後有權向生產者追償；屬於經營者責任的，生產者賠償後有權向經營者追償。

不過，有相關律師就表示，若顧客明知商品快要過期，故意先取得商品而不及時埋單，超市則未必要承擔賠償責任。

至於過期乳酪是否可以繼續食用，有內地專家表示，一般商家會對保質期留有餘地，並非到了保質期某種產品就真的不能再使用或者食用。因此，過期1至2天的乳酪如果低溫保存，還是可以飲用的。但為了安全起見，還是應該避免食用過期食品的。