省運會女足比賽驚現「0：44」　官方回應：沒作假！勝敗乃常事

浙江省運動會女足比賽出現0：44的懸殊比分，比賽隊伍為湖州隊和麗水隊。消息周四（1日）在內地網上引發廣泛關注和熱議。

作為敗者一方，浙江湖州市體育局周五（2日）回應稱，比分屬實，不存在賽風賽紀問題，懸殊是因為足球不是他們的優勢項目，且參賽隊伍組建時間不長。



從網傳影片看，1日，浙江省第十七屆運動會足球項目（女子乙組）比賽，由湖州隊對陣麗水隊，比賽進行到79分41秒時，比分是0 : 43。現場觀眾稱，比分最終鎖定在0 : 44。該影片引發內地網民廣泛關注，有人驚訝：是不是記分牌出了問題；也有人表示，省內女足「這個比分正常」。

極端懸殊的比分引起網民熱議。（上游新聞）

浙江麗水市體育發展服務中心體育服務處（體育賽事處）工作人員2日證實，最終比分的確是44 : 0，雙方水平有點懸殊，「麗水足球在全省範圍內算好的」，至於具體情況，則要諮詢該中心體育業務處。不過，內媒記者多次撥打該中心體育業務處電話，均無法接通。

湖州市體育局訓練競賽處工作人員則回應，各個地區體育重點項目不同，基礎不一，發展也不一樣。就他們來說，參加該場比賽的隊伍組建時間不長，近期狀態也不是很好，但隊員們都積極備賽、參賽，打得也很辛苦，也發揚拼搏的體育精神。雖然成績不是很好，但懸殊比分是事實，不存在賽風賽紀問題。「如果讓對方放（讓）兩個（球），那不就是作假了嗎？我們沒有！」

該工作人員進一步解釋稱，在全省範圍來講，足球的確不是他們優勢項目，但他們也有自己的優勢項目，比如單車、射擊、劍擊、排球、網球等，女排還有奧運冠軍，「雖然比分懸殊，但體育比賽，勝敗乃常事，沒有常勝冠軍，比賽下來，我們也第一時間對參賽隊員進行了溝通和心理疏導，鼓勵他們愈戰愈勇。」

網民點睇：

「平均2分鐘進一個球？」

「十個人球門口壘個人牆都不至於啊」

「足球場那麼大，開球都累死了」

「不知道的以為是籃球，離譜」

