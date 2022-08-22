一邊打擊「假賭黑」一邊踢假球？ 中國足球還能扶得起嗎

中國足協8月17日、18日連發兩則關於打擊「假賭黑」行為的通知，要求保障中國足協、地方省市運動會正在進行的各級各類足球比賽公平、公正、有序進行。這不由讓人聯想到本月初廣東省一場青少年足球比賽涉嫌「假球」事件。

事情的緣起是8月7日廣東省第十六屆運動會男子足球乙A（U15）組的決賽上，清遠隊領先廣州隊2球後，換上了兩名隊員。但不少網民發現，換人後隊員的比賽態度和競技狀態突變，「防守如同散步」，最終比分被逆轉。

網民在賽後批評稱，「實在是太假了，後衛演都不演」「足協一定要徹查到底，不要敷衍全國球迷啊！」「之前沒有直播就沒有假球，多少青訓比賽沒有視頻發布，內幕太多」。

中央電視台體育頻道前主持人韓喬生發聲說：「U15打假球，這是個大問題，已經不是足球問題了」，「我們承認中國足球實力不好，輸給泰國和越南是可以容忍的。我們水平低，只要努力努力，就能恢復。但不能接受的是在自己的腳下開槍。」

據廣東省紀委監委網站南粵清風網最新通報，廣東省紀委監委已成立調查組，對該涉嫌假球事件「以零容忍的態度依規依紀依法嚴肅追責問責」。中國足協日前發布的兩則通知，也被視為與這場比賽有關聯。8月17日，中國足協網站發布通知，加強足球賽事、賽風、賽紀管理，嚴厲打擊足球「假賭黑」行為。18日，中國足協再發通知，嚴禁裁判人員參與賭球操縱比賽等違法行為，表示將建立黑名單制度，嚴重違紀違規將取消其參賽及從業資格。

2022年7月10日，第一屆中國青少年足球聯賽媒體通氣會在杭州市黃龍體育中心舉行。該賽事將為各年齡段中國國家隊輸送優秀人才。 （中新社）

培育足球人才一直是各方關注的重點，「拯救國足」更是幾代中國球迷的願望，中共高層亦表現出重視。2015年2月27日召開的中央全面深化改革領導小組第十次會議上，中共中央總書記習近平主持會議審議通過了《中國足球改革總體方案》。

其實，長期以來，內地無論政府還是足球俱樂部，對足球行業的投入可謂驚人，不僅高薪聘請出色的外國教練來華執教，運動員的巨額薪酬也曾令外界艶羨。然而，近年來國（男）足在比賽上表現乏善可陳、中超聯賽震蕩不斷、足球青訓斷檔嚴重等問題，令國人恨鐵不成鋼。付出這麼大的代價，國足改革難見起色，阻力到底在哪？

輿論普遍認為，眼下中國足球更像是一種利益交換，不講究足球發展規律，嚴重脱離普通民眾，關心、愛好足球的球迷只淪為看客，真正能參與、改變現狀的人卻很少。尤其是從內地青少年足球的情況來看，近兩年，許多青訓重要賽事被取消，青少年聯賽亂象層出不窮。本是最需要通過比賽取得綜合素質提升的時候，大量青少年卻受各種理念、政策變更的影響失去鍛煉機會。

不僅如此，內地不少家長揭露稱，孩子從事踢球這條路十分艱難。「一路走來，一路掏錢」「掏錢就能上場，不掏錢肯定沒機會」的情況屢見不鮮，足球行業完全成為一些管理者的賺錢工具，在他們眼中，青少年踢球的能力、天賦根本不重要，重要的是家長掏了多少錢。這些亂象引得網民直呼，「中國足球簡直爛根上了！」

值得注意的是，8月初，內地高調宣佈第一屆中國青少年足球聯賽（男子初中年齡段U13、U15組）全國總決賽小組賽正式開賽。這一被中國官方視作「做大國足發展塔基」的青訓競賽並沒有引起許多關注。其實並不是人們不想關注，與以往校園足球、職業梯隊各自為戰相比，這一新生的全國性青少年足球競技平台修改了一些規則，包括「選派國際級裁判執法比賽」「不設參賽壁壘」「比賽應播盡播」等，這些舉措實屬罕見，本來被看作解決中國足球人才選拔不專業、流程繁瑣、不透明等問題的「良藥」。但是，開賽不久就曝出一則令球迷喪氣的消息，該聯賽北京賽區的主辦方明確表示「沒有官方直播」。網民質疑稱，北京賽區帶頭不配合，青訓層面已顯露出如此大阻力，何況國足改革？

可見，國足的問題深入根基，改革遭遇掣肘，不是新推出一個聯賽、修改幾條規則就能破解的。有網民表示，幾十年來，中國國家體育總局、中國足球協會等管理層在不斷尋求制度改革的路徑，但「政、事、產」三權之間的關係難以從根本上釐清。在這種局勢下，對於中國足球行業的管理者來說，他們推進改革的操作空間極為有限。如是，是繼續被捆綁在利益的繩索上，還是與利益作出切割，回歸尊重足球，強調公平公正精神，這將是中國足球改革最終不能迴避的問題。