中國女足時隔14年殺入亞洲盃決賽　官媒：看到中國足球的希望

周四（3日），中國女足擊敗日本女足，時隔14年再度成功殺入亞洲盃決賽，與日前出局的中國男足形成鮮明對比，引起廣泛關注及熱議。官媒《新華社》發聲指，這是中國女足在春節假期給球迷的驚喜，讓人們看到女足復興的希望，也為「體育強國」建設做出貢獻。



中國女足擊敗日本女足，殺入今屆女子亞洲盃決賽。（Getty Images）

《新華社》指，中國女足經歷東京奧運的失利，重組後從陜西全運會再起航。面對組隊時間不長、人員磨合有限等因素，中國女足穩紮穩打、步步為營，讓處於低谷中的中國足球看到了希望。中國女足在本屆亞洲盃半決賽面對日本女足，通過點球大戰擊敗對手，充分展現了頑強拼搏、永不放棄、血拼到底的女足精神。

《新華社》稱，「再勝日本，已成既往；輝煌重現，更是期盼！」兩天後，中國女足將再臨亞洲杯決賽這個既熟悉又陌生的賽場，再登亞洲之巔也將成為可能。期待女足姑娘在「風雨彩虹，鏗鏘玫瑰」的戰曲激勵下，決賽場上繼續展現拼搏精神，為女足世界盃備戰打下堅實基礎、積累充分信心，為「體育強國」建設做出貢獻。

中國女足終結對日本的4連敗紀錄，與男足形成對比。（Getty Images）

而官媒《人民日報》亦就此發表評論稱，中國女足的頑強不屈終於收到回報，在120分鐘的比賽中兩度落後，兩度扳平，並最終在點球大戰中笑到最後。面對強手應該拿出怎樣的態度，中國女足做出了榜樣。

此外，中國女足晉級亞洲盃決賽後，多條相關話題登上微博熱搜榜，引發大批網民評論：

「中國女足太厲害了，總決賽加油」。



「大過年的啪啪打臉男足」。



「把男足的待遇全部給女足，讓男足全體去越南找個廠上班」。



「中國女足才叫踢球，男足就是踢著玩」。



「男足輸的日本越南，女足全部贏了，真禮尚往來」。

