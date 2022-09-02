名作家賈平凹之女「屎尿詩」惹議　中作協轉軚：不列入新會員名單

中國作家協會周五（2日）發布關於2022年會員發展情況的說明，稱2022年共有2211人符合入會申請條件，中國作協組織專家諮詢評議，經投票產生推薦入會名單，作協書記處於8月16日同意將名單公示，徵詢社會意見，作協書記處認真聽取各方意見後，研究決定不將賈淺淺列入年度新會員名單。



據此前報道，中國作家協會日前公布「2022年協會發展會員」名單，其中知名作家、原作協副主席賈平凹的女兒賈淺淺也入列，但其作品備受爭議，被批低俗、下流、「冇眼睇」，去（2021）年發表的詩歌《雪天》，更遭網民譏為「屎尿體」，抨擊其是靠父幹的「文二代」，掀起熱議。

內地女作家賈淺淺被質疑「文學水平差」、「靠關係升職」。（微博）

作協表示，根據章程和入會辦法要求，個人提出入會申請，應由省級作協等團體會員單位推薦，中央和國家機關的申請者應由兩名個人會員推薦。

對於從事文學創作的申請者，應符合下列申請條件之一：在中國大陸公開出版獨立創作的文學作品不少於3部；在全國公開發行的文學期刊或報紙，發表作品不少於15萬字，並在中國大陸公開出版獨立創作的文學作品不少於1部；在全國公開發行的文學期刊或報紙，發表作品不少於30萬字。會員發展申請審批程序包括網上填寫申請、團體會員單位同意推薦、專家諮詢、書記處同意公示、書記處審批公布等環節。

現年42歲的賈淺淺為現任西北大學中文系副教授兼陝西省青年作家協會副主席，創作詩歌以短小通俗著稱，發表作品超百篇，曾獲第二屆陝西青年文學獎詩歌獎、2017《詩人文摘》年度詩人等殊榮。

賈淺淺多處涉及「屎尿屁」的詩作被網民罵「粗俗不堪」，甚至掀起模仿潮（點擊瀏覽大圖）：

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不過網民翻出賈淺淺的詩作，經常出現「屁、屎、尿」，《雪天》中寫道：「我們一起去尿尿，你尿了一條線，我尿了一個坑」，另一篇《朗朗》則有「晴晴喊，妹妹在我床上拉屎呢」、「朗朗已經鎮定自若地手捏一塊屎，從床上下來了」等字句。協會人員當時表示，都是依照程序進行評審上報，網民質疑的問題會記錄核實。

賈淺淺入選的消息曝光時，相關話題曾迅速衝上微博熱搜，網民火力全開狂酸，「是前無古人後無來者的創作思路和寫作手法，把屎尿搬進詩歌的千古第一人」、「新的文學流派開拓者」、「可以代言尿布，有助健康發展」。