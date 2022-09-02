妙齡女僅着內衣　地鐵跳鋼管舞兼拍片　警拘3人

一段上海地鐵6號線車廂內，一名女乘客僅着內衣跳鋼管舞的影片在網上流傳。片中可見有人對女子進行拍攝、錄影。警方拘捕3人，指他們擾亂公共場所秩序。



事發9月2日，上海軌道交通公安表示，經調查，24歲女子熊某妮、24歲女子婁某為宣傳其銷售的內衣產品，請朋友24歲女子江某然充當模特兒，並請23歲男子張某帆拍攝宣傳素材。

警方指，9月2日凌晨5時54分許，上述4人從上海軌交世紀大道站入站，乘坐6號線（港城路站方向）。江某然在車廂內僅身着內衣且不按規定佩戴口罩，由其餘3人對其進行拍攝。目前，熊某妮、婁某、江某然因擾亂公共場所秩序被依法處以行政拘留，張某帆被依法處以行政罰款。

事件引發網民熱議，表示「想拍這種照片能不能自己租個地啊」、「這些人不知道有專門的拍攝場地嗎？」、「正常運行中的地鐵？我不太行」。但亦有人表示：「穿衣不自由，則城市無意義。社會越文明，性就越開放。」

網民點睇：

「關鍵不是沒按規定佩戴口罩嗎？」

「男人光個膀子，穿個短褲在大街上好不好抓起來？我看到很多街邊籃球活動場所有不少人這樣，舉報一個。」

「沒了穿衣自由，還沒了脫衣自由了啊」

「這就是又想拍此類素材，又窮，沒錢做佈景，就去蹭公共設施」

