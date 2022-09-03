每天來回6.5小時、開車月花5000元　女上班族「極限通勤」引熱議

上下班的通勤時間長對很多是打工仔而言都是痛苦的體驗，例如在香港，就曾有住在「大西北」的網民便戲言「轉車轉到懷疑人生」。不過一山還有一山高，近日，「女生極限通勤每天來回6.5小時」的話題在內地網絡引起關注，事主為家住上海金山區朱涇鎮，在楊浦區某公司上班的金小姐，她經歷每天來回6.5小時的「極限通勤」，如果由自己開車，每月更需花上5000元（人民幣．下同）。



據了解，金小姐上班的路程非常遠，她為此需要先騎電動單車到巴士站，坐一個半小時的巴士後再換乘地鐵，且到站後還需要再坐班車到公司所在園區，單程需時3小時15分鐘，每月花費800元。如果換作開車上下班，情況也好不了多少，其單程約100公里，早晚高峰單程也要將近2小時，加上油費、過路費、停車費，每月足足有5000元要花在這路上。

金小姐上班的路程非常遠。（影片截圖）

金小姐表示，自己其實也曾嘗試在公司附近租房，但這樣的話成本更高。最終，因為通勤時間過長等原因，她決定向公司提出離職，告別「極限通勤」。

事主的經歷廣傳後，隨即引起網民熱議，不少人感慨自己也有類似的經歷。

網民點睇：

我每天4個小時，累啊

長時間通勤，一回家就洗澡睡覺，沒有交際

超過一小時我都受不了

一線城市單程超過一小時通勤可太普遍了

這種工作我直接不考慮，通勤時間直接決定我的工作幸福指數

這女生當時的工資到底有多少啊？六個半小時的來回也能堅持那麼久？

如果是公司搬遷，這很正常，如果不是，那你自己找工作時，不考慮這些嗎？



據中國城市規劃設計研究院、百度地圖7月29日聯合發布的《2022年中國主要城市通勤監測報告》顯示，距離通勤已成大城市普遍存在的現象，2021年，內地有逾1400萬的人口承受著60分鐘以上「極端通勤」。與此同時，5公里以內通勤的「幸福通勤」比重呈現下降趨勢，越來越多的通勤者不得不採用機動化交通方式上下班。

對此，清華大學交通研究所副所長楊新苗鼓勵民眾選擇騎行方式出行，以助力單車作為通勤工具。中國城市規劃設計研究院交通分院院長趙一新則認為，解決特大城市通勤的關鍵，在於軌道交通建設和城市的建設能不能更緊密結合在一起。