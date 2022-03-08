江蘇崑山買樓　每天橫跨上海通勤4小時　90後滬漂：生活沒那麼難

90後「滬漂小豬」（化名）在上海工作已屆6年，在江蘇崑山花橋買樓的他，每天要轉四趟地鐵，坐30站，跨省到上海上班，碰到早高峰甚至要擠3次才能被塞上地鐵。



小豬稱，自己只是萬千雙城通勤的「鐘擺人」之一。那些像她一樣買不起上海房的年輕人，有接近四五萬人都選擇「住在花橋、拼在上海」，不需要逃離北上廣，雙城生活沒有大家想像的那麼艱難。



「其實有苦也有甜吧」，小豬表示，每天通勤三到四個小時，確實會有點苦，但對於他這樣農村出身的孩子來說，做一個這樣的「鐘擺人」根本不算甚麼。他來到上海，就是抱持著在這裏扎根的決心。

小豬現在與母親同住，每天早上，母親都為他準備五六道料理的豐盛早餐。早上起床洗漱後，6點20分左右他便開始吃早餐，6點40分出門，先騎電動車到地鐵站，然後轉四趟地鐵跨省到上海上班。

小豬每天早上起床後要騎電動車到車站，再轉四班地鐵到公司。（騰訊新聞）

小豬是2015年到上海工作的，他說，安家在崑山花橋的想法是因為「想要有一個自己的家」，有一個歸屬感，「說實話漂泊感是非常強的」。他表示，沒有在上海漂泊過、租過房，沒有被房東驅趕過，群租房沒有被砸過，都沒有辦法理解這種心酸，「更多的不是身體上，而是心理上的」。

「有時候大家在上海這個城市打拼，看著高昂的房價，或者身邊的同事慢慢在這安家了，你會有焦慮，對自己的未來產生迷茫」，小豬說。但他仍然樂觀表示，留在上海的方式有很多，「大家不用逃離北上廣，在上海的周邊有很多非常好的城市，有非常多優秀的年輕人，和大家一起努力奔向美好的生活」。