男子殺妻埋屍15年　在墳上蓋新樓　父母謊稱新抱「與人私奔」

安徽省公安廳8月30日舉辦記者會，通報一宗15年前的殺妻埋屍案。7月21日，經警方長達21日的審訊，疑犯張某偉交代，當年因與姓楊妻子發生口角，殺害她並埋到自家院中。



據《大河報》報道，15年前，時年34歲的楊某突然與娘家人失去聯絡，楊某的公婆告訴前來尋女的父母「你女兒跟人家跑了」，楊某的丈夫稱其去上海看望弟弟楊鋼了。楊某的娘家人認為楊某不會突然與家人斷聯，懷疑楊某已被張某偉殺害，卻一直找不到證據。

真相被蒙蔽的15年裏，楊某的家人一直沒有放棄尋找她。楊某是安徽省霍邱縣朱港鄉人。1995年，在合肥武警醫院化驗科工作的楊某，和張某偉相識並戀愛，不久二人回張某偉老家安徽省界首市代橋鎮結婚成家，婚後生育有一子。

楊鋼曾覺得姐夫張某偉「還行吧」，指張「較聽父母的話」，當婆媳衝突時，張會向着自己的父母，因此夫婦經常因此吵架，甚至相互動手。2006年，楊鋼因犯案進入上海某監獄服刑。

2007年5月初，楊某曾給家人打電話，哭訴日子過得不好、夫妻不和睦，常被張的父母「找事」，對她又打又罵。楊某父母認為女兒家庭產生的矛盾，作為娘家人不便過多摻和，因此只是勸說女兒幾句。沒想到，這成了楊某最後一次與家人的聯絡。

由於長時間聯絡不上楊某，同年7月，楊某的父母便到界首尋女兒。張家人說不清楊某去了哪裏，還在報紙上登了尋人啟事。楊某的公婆說楊某跟別人跑了，張某偉說跟楊某生了氣，不知道她去哪了，也說過他親自將楊某送上大巴車，楊某去上海看弟弟了。

得知姐姐可能來上海看他，楊鋼在獄中多次詢問，最後找到了監獄領導，領導最後說「沒來看你就是沒來看你」。楊鋼當時就覺得姐夫張某偉撒了謊，姐姐或已遭遇不測。

據8月30日警方通報，2007年7月12日，六安市霍邱縣一村民楊照華（楊某父親）到阜陽界首市公安局報案，稱1995年嫁到界首市代橋鎮的女兒楊某2007年5月5日失蹤，請求公安機關協助尋找，後多次向公安機關信訪控告，懷疑女婿張某偉殺害了楊某，但提供不出有價值線索。2009年8月10日界首市公安局以楊某涉嫌被拐賣立案。經調查，發現楊某的丈夫張某偉有作案嫌疑，並採刑事強制措施，因未獲有力證據，後解除強制措施。

今年1月，事情迎來轉機。1月4日，安徽省省長王清憲赴霍邱縣開展信訪接待工作。看到這個消息，楊鋼準備材料遞交給了在場的工作人員。

在《江淮晨報》的一篇報道中，敘述了該案的破案過程：命案積案攻堅行動開展以來，阜陽市公安局成立專班對該案重啟偵辦，並通過大量走訪，摸清了張某偉及其家人性格特點、社會關係、為人處世等情況。因沒有直接客觀證據，且疑犯前期曾被刑拘後態度頑固、拒不供述而不了了之，專案組認真研究後，決定採取指定居所監視居住措施，開展審訊攻堅。通過21天的鬥智鬥勇，最終促使其徹底釋懷，真誠認罪悔罪服罪，2022年7月21日，張某偉如實交代了因口角衝突殺害妻子楊某並埋屍自家院內的犯罪事實，案件成功破獲。

7月22日，楊鋼從知情人處得到了張某偉招供的事情，將消息告訴家人後便驅車趕往界首市代橋鎮。因為現場拉了警戒線，楊鋼和家人沒能看到指認過程。在一段影片中，一位女子指着一間空房間靠牆的位置「那個地點挖出來的（屍體），埋屍現場」。視訊顯示，這個位置的地板已被掀開，翻出的新土已被重新回填。

楊鋼介紹，楊某被害屍體掩埋在張家老房屋後院。2016年，老房屋的後院蓋起樓房，楊某的屍體位於新建房屋的一間屋子下。這座新建的3層樓房，現在租給別人開超市用。

除此以外，楊鋼還透露了另外一個細節。在這座新樓的院子裏，張家人用大鐵桶栽植了許多帶刺的仙人掌，在當日挖掘屍體的時候，警方在鐵桶下方挖出了紅布條，周圍還有燃燒的香灰殘餘。在楊某「失蹤」後，楊鋼了解到，姐夫張某偉分別於2009年和2010年兩次向法院提起訴訟，要求與楊某離婚，均被法院拒絕。多年來，楊鋼一次也沒見到過張某偉，張某偉的父母只說他在外面做生意，不知道聯絡方式。

楊某是怎麼被害的？張某偉如何將楊某掩埋？是否有人包庇張某偉？……對於楊鋼來說，姐姐雖然被找到，但仍有很多疑問未解。