29歲女子光天化日下遭40歲前男友用開山刀狂捅 恐怖影像曝光
撰文：聯合新聞網
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台灣陳姓男子今（29日）下午在台北市南港區某超商外持刀砍傷葉姓女子，葉身中4刀被送醫急救，意識清楚，警方趕到逮捕陳，發現他疑在扭打時劃傷手部，戒護送醫。警方查出，雙方是前男女朋友，研判感情糾紛引起。
警方調查，40歲陳姓男子與29歲葉姓女子分手約4個月，葉在南港軟體工業園區上班，今天下午1點多，陳赴南軟附近三重路、新民街口某便利店外堵人，持開山刀追砍葉。
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葉腹部、臉頰及雙手共中4刀，逃進便利店對面豆漿店求救，被消防隊送醫；陳左手劃傷，被數名路人持雨傘等物品包圍，南港警分局南港派出所員警趕到，喝令他丟刀後逮捕，送醫治療，將偵詢釐清案情。
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