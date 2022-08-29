29歲女子光天化日下遭40歲前男友用開山刀狂捅　恐怖影像曝光

台灣陳姓男子今（29日）下午在台北市南港區某超商外持刀砍傷葉姓女子，葉身中4刀被送醫急救，意識清楚，警方趕到逮捕陳，發現他疑在扭打時劃傷手部，戒護送醫。警方查出，雙方是前男女朋友，研判感情糾紛引起。



警方調查，40歲陳姓男子與29歲葉姓女子分手約4個月，葉在南港軟體工業園區上班，今天下午1點多，陳赴南軟附近三重路、新民街口某便利店外堵人，持開山刀追砍葉。

台男當街狂砍前女友恐怖影片曝光 網民心寒紛稱「台灣變了」（點擊放大瀏覽，慎入）：

+ 17

葉腹部、臉頰及雙手共中4刀，逃進便利店對面豆漿店求救，被消防隊送醫；陳左手劃傷，被數名路人持雨傘等物品包圍，南港警分局南港派出所員警趕到，喝令他丟刀後逮捕，送醫治療，將偵詢釐清案情。

延伸閱讀：

閃燈號誌路口未禮讓 休旅車與轎車碰撞車上小男童嚇哭

影／台中男KTV喝酒嗨唱整晚 一早酒駕上路撞前車被送辦

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】