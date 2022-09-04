成都救護車被撞翻側醫護受傷　的士駛經十字路口疑無減速肇禍

四川成都市今日（4日）發生一宗交通意外，有救護車與的士在十字路口相撞，3人輕傷送院。

事發前一刻，肇事的士駛經十字路口時並無減速，不少網民認為，的士司機應為事故負上全責。



事發於今日上午8時許，成都市成華區一環路東三段雙林路口橋下，救護車和的士均有受損。網傳圖片顯示，救護車被撞後翻側，車身滑行至橋墩下；的士車頭凹陷，地上留有一灘紅色液體；多名身穿防護衣的醫護人員躺在地上或擔架床上，等候救援。

行車紀錄儀畫面顯示，救護車當時有鳴笛，的士駛至十字路口時，救護車剛從左方車道駛出前行，但的士司機未有減速，反而從每小時57公里，加速至每小時67公里，最終的士撞上救護車右邊車身。

成都交警通報稱，50歲男子凌某某駕駛一輛川A·74**0號牌救護車，沿一環路由南向北行駛至雙林路路口時，與54歲男子楊某某駕駛的川A·DT***1號牌的士發生碰撞後側翻，致兩車受損。司機及乘客送院檢查，其中3人輕傷留院治療，無生命危險。目前，事故正調查處理中。

網民睇法：

視頻顯示車子就在前方，已經出現在視線內了，這明顯他在看手機看接單信息，行車記錄儀是很好，換作任何人只要不開小差情況都能避免，而且對方拉了警報了，你們自己重新跟著視線走一遍是不是這樣。



特種車輛有道路優先權，社會車輛必須讓行



過十字路口速度60，撞到前67。要起飛嗎……



當遇到執行任務的特種車輛時，無論什麼燈都要避讓，而且，出租車過路口沒有減速，反而超速了



關鍵點在救護車闖紅燈，出租車左邊有車停著遮擋了他的視線 但是他沒有及時判斷情況 左邊車都停了他就該減速的



有沒有可能是大家居家隔離路上車少，一不小心就容易開超速



我今天坐出租，成都路上幾乎沒車，出租開的很快，紅燈口差點和一個跑外賣撞上，嚇得我馬上要求下車。



成都的出租車開的跟飛機一樣還亂開

