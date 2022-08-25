男童蹲地玩耍慘遭私家車輾頭　「腦袋卡後輪」濺血拖行一大段路

北京市公安局官方微博「平安北京」22日晚發布一段影片，提醒家長，「孩子真不能放養！家長可一定盯緊！」影片顯示，2名男童日前在家門口蹲地玩耍，這時一輛白色越野車開過。司機經過時沒有發現，將其中一孩子當場捲進車底拖行了一段，畫面相當驚悚。



影片顯示，當時2名男童在家門口馬路上玩耍，一輛白色越野車左轉經過，其中一名男童看到後跑開，另一男童則因為背對蹲坐在地上，根本沒發現，下秒就直接被捲進車底。

司機肇事後也未馬上停車，隨後，男童頭部被卡在車後輪前方，直接被拖行了一路，地面更刮出一段長長的痕跡（點擊放大瀏覽，慎入）▼▼▼

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男童家屬這時察覺車禍發生，急忙衝過來救援。幸運的是，男童雖然頭部受傷濺血，但目前沒有生命危險。

網友看後心疼表示，「這真是按在地上摩擦」、「我的天，看著太嚇人了。小孩子骨頭軟應該沒有大事。太危險了」、「兩小孩這麼小也任由他們自己在門口玩，家長也真是的」、「看著真揪心」。

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