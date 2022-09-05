坐熱氣球摘松塔飄走失聯　官方稱已落地身體無礙　專家教一招自救

9月4日，黑龍江牡丹江工人坐熱氣球採松塔時，熱氣球越飛越遠，他在氣球上錄下影片後失聯。目前該男子已落地。

當地一位經驗豐富的摘松塔工人表示，乘氫氣球作業時如發生意外，拉動「拉鍊繩」釋放氫氣緩慢降落可以自救。



綜合内地媒體《極目新聞》和《九派新聞》報道，黑龍江牡丹江海林市山市鎮黨委書記表示，該男子在9月4日晚已落地，但由於山中無信號，因此此前一直處於失聯狀態。海林市山市鎮政府值班室工作人員亦稱，失聯男子已經找到，其身體沒有大礙。

當地林場工作人員表示，當事男子是因操作不當導致熱氣球升空失聯，當地派出所指導該男子進行手機定位。

工人的姐夫劉先生稱，該男子30來歲還沒結婚，昨天在氣球上曾與家人聯繫，後來手機關機沒消息，他母親聽到消息後住院了。

工人乘坐氫氣球摘松塔不慎飄走。（影片截圖）

牡丹江市一位經驗豐富的摘松塔工人蔡先生推測，工人可能經驗不足或者慌了神，乘坐氫氣球摘松塔時，地上和樹枝上有兩道安全繩綁定防止熱氣球被刮走。如果發生意外，拉動「拉鍊繩」釋放氫氣可以自救，使氫氣球緩慢降落。

蔡先生表示，之前摘松塔都是爬樹或者震樹，熱氣球摘松塔也是近幾年新興的，工人上去摘松塔都會給買保險，在天上飄著手機是有微弱信號的。氫氣球上有操作台可以控制方向，在沒風的情況下精準度較高，但遇到3級以上大風就不管用了。熱氣球飄上一段時間，用完氣後會緩慢降落，降落位置無法確定。

坐熱氣球摘松塔，是東北林區的一種採集松籽的生產方式。松籽可以用來做零食，營養價值很高，市價也高，但是因為松塔生長在數十米高的松樹頂端，無法用機器工作，人工爬樹的方式不僅效率低，也異常危險。東北林區有句俗語，「樹上錢串子，樹下墳圈子」形容摘松塔的危險。

近年流行坐熱氣球摘松塔，，但依然不能保障採集松籽絕對安全。2019年9月21日，吉林省汪清縣兩名村民乘氫氣球在和盛村後山打松塔不慎飄走，所幸兩名村民會操控氫氣球，自行降落後身體無礙。

2017年8月28日，吉林省汪清縣一男子乘坐氫氣球打松塔，因固定氣球的繩子沒綁好，大風將他連球帶人刮到800米高空，飄行直線距離超過50公里。好在後來他自己給氫氣球放氣，成功迫降，最終被救。