河南老人當街向多名學生下跪惹議　目擊者：為被打孫子求情

河南濟源市北海中學附近一名老人周一（5日）疑因替被欺負的孫子求情，而向多名學生下跪，引發關注。目前，警方已對此事件立案調查。



網傳影像顯示，多名含著香煙的學生坐在台階上，老人則跪在地上。據目擊者稱，老人是因讀初二的孫子被高年級的學生打，不敢上學，才跪在地上替孫子向他們求情。期間，還有不忍心的圍觀者指責其中一名學生，與其發生口角。

周二（6日），河南濟源示範區教育體育局通報，濟源示範區教育體育局前一晚發現相關網絡信息後，立即進行報案。目前，警方已對此事件立案調查。教體局已責成相關學校認真開展學生思想道德和行為規範教育，深入了解學生矛盾糾紛並做好化解工作。至於北海中學回應稱涉事學生非該校學生；濟源市教育體育局則表示未接到相關投訴。

網民點睇：

教育已死！

老人為了孫子下跪，令人心酸

這一跪，估計打得更厲害了

打不打不知道，孩子是更沒臉去上學了

濟源教育局稱未接到投訴，全濟源人都知道了，你教育局不知道，可笑

為什麼要取消工讀學校？讓這種壞種在學校，就是對大部分孩子不公平

方式不可取，只會助長他們氣焰，這幫施暴者會覺得老人家都得給他下跪，他們很牛逼，會更加氣焰囂張的欺負被霸凌者

