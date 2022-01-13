北京地鐵家長當眾打仔要求下跪　專家：傷害自尊心或產生自卑人格

北京地鐵有家長在列車上懲罰兒子，除了狠捏兒子的臉，更要求他當眾跪下。同車乘客紛紛側目，有人不忍孩子當眾受罰上前勸阻，卻被她怒斥「我說我的孩子，我想讓（他）幹嘛就得幹嘛」。

兒童心理學家指出，當眾讓孩子下跪認錯會傷害其自尊心，相關行為更是觸犯了國家法律。



《北京晚報》報道，事發於昨日（12日）上午7時50分，北京地鐵7號線開往北京西站方向的列車。目擊者魏女士稱，事發時在車廂見到一名7、8歲的男孩拿手機坐在對面的座椅上，一名女子狠狠地捏了男孩的臉，導致口罩脫下。

男孩默默地戴好口罩後，該女子用手打掉他的帽，接著又從男孩手中搶過手機，抬手又要打人，男孩下意識地伸手去擋，「我聽到女子對孩子說『別坐著了』，然後兩人去了另外的車廂。她把孩子的書包往地上一扔，讓孩子跪下」。

魏女士稱，男孩從灣子站一直跪到北京西站，「跪了快一站地」。地鐵到站後，該名女子獨自離開，男孩連忙撿起書包從後追上，「不知道孩子做錯了什麼，可現在孩子自尊心多強呀，大庭廣眾之下打孩子，還讓孩子下跪，實在太不合適了」。

兒童心理學家劉勇赫稱，地鐵上當眾讓孩子下跪認錯，不僅是錯誤的教育方式，更是觸犯國家法律。今年1月1日實施的《家庭教育促進法》提到，家庭教育應尊重未成年人的人格尊嚴，保障未成年人合法權益。

他表示，當眾讓孩子下跪認錯，會傷害其自尊心、令其產生自卑人格，甚至會造成社交焦慮與社交迴避行為，「因為孩子當眾跪下之後，在他的心裡自己與其他人之間的關係不再平等，他不再能正常地面對人際交往，就會造成社交焦慮」。

劉勇赫認為，「孩子犯的每個錯誤都是家長曾經的教育漏洞」；當發現孩子有問題，家長應先自我反思，然後歸因並引導策略，而不是採取情緒宣洩、盲目定性、嚴厲懲罰的方式。