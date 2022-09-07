熱氣球失控飄走工人一度失聯　為何採摘松果成東北最危險工作？

9月4日，黑龍江牡丹江有工人坐熱氣球採摘松塔（又稱松果）時，熱氣球突然失控升空，愈飛愈遠，直至昨日（6日）才被搜救人員尋獲。

意外發生後，不少人都好奇「打松塔」到底是什麼職業。事實上，東北三省每逢松子豐收的季節，來自全國各地的打松塔工人都會乘坐熱氣球，冒著生命危險在20米高的松樹上採摘松塔。



來自遼寧省的胡泳旭原本想靠打松塔賺快錢，幫補家計。9月4日，他如常與工友劉成會在黑龍江省牡丹江市山市鎮乘坐熱氣球打松塔，未料起飛後不久，由於下方的安全繩未拴緊，熱氣球突然失控飄向空中。

在經過一處樹枝時，二人嘗試自救，劉成會緊抓樹枝順著樹幹安全落地，胡泳旭卻自救失敗，只能坐在熱氣球內用手機拍片向工友求救，「這很高，什麼也看不見」。

胡泳旭的外甥女劉麗（化名）介紹，打松塔在當地並不稀奇，每年9月都有很多人冒生命危險打工賺快錢。但作為東北人，家人都深知這份工作的危險性，「最開始我爸爸是不同意的，但舅舅也希望能為家裏多掙點錢」。

事發後，當地派出所追蹤胡泳旭乘坐的熱氣球軌跡發現，正在向穆棱市方向飄去。在失聯26個小時後，胡泳旭終在9月5日早上9時聯絡上家人，「我下來了，快給我報警，讓警察給我定位，來接我」。

然而，當晚胡泳旭乘坐的熱氣球受天氣影響，飄到通河縣後又飄到方正縣，山中手機信號較弱，電量不足導致關機，警方難以定位。由於他身處的林區內有降雨，能見度差，無人機可視範圍有限，搜救難度再次增大。經救援隊進山展開拉網式搜救後，至昨日終在黑龍江萬寶山林場24林班尋回胡泳旭。

松果有很高的營養價值和經濟價值。（騰訊內容開放平台＠快樂大白生活小妙招）

人工爬樹採摘，稍有不慎非死即傷

松子是名貴樹種紅松的種子，主要分布於東北長白山和小興安嶺林區，屬國家一級瀕危物種，野生紅松需生長50年後方開始結籽，成熟期約兩年，因此極為珍貴。幾乎所有的松樹都結松果，但只有少數松樹結的松果內有松子，亦只有紅松結的松果才有可食用的松子。

生長在紅松樹頂的松果有很高的營養價值和經濟價值，每年秋天東北林區都有大批人上山打松塔。由於無法用機器採摘，工人打松塔往往要爬上數十米的松樹，因此不時都會發生工人從樹上墮傷的意外。

來自湖北恩施的劉成會介紹，自己在山市鎮的紅松林打松塔，當地的松樹高大且松針茂密，最高的松塔高達30米，起初工人需要穿上特製的鐵鞋，徒手爬上樹梢，用長桿將樹梢上的松塔打落地，「這種方式非常危險，萬一有個閃失掉下來，非死即傷」。

由於無法用機器採摘，工人打松塔就要爬上數十米的松樹。（騰訊內容開放平台＠快樂大白生活小妙招）

劉成會表示，今年山市鎮的老闆將採摘一袋約150斤的松塔定價為170元。為了能多賺錢，他清晨5時就上山採摘，晚上7時才下山，一天工作14小時，一日最多可賺取約2000元，一個月就可賺到他曾經半年的工資。

由於相對安全，且視線好、效率高，操作起來簡單靈活，乘坐熱氣球打松塔在近兩年逐漸興起，劉成會也特地購買要價2萬元的熱氣球。雖然提高工作效率，但也不能保證工人的絕對安全。

劉成會憶述，第二次乘坐熱氣球工作時就發生了意外，他只能拉開頭頂上方的自救拉鏈，讓氣球慢慢排氣，「那個時候不能慌啊，只能強迫自己冷靜下來，想辦法自救」。他表示，雖然此次經歷有驚無險，但為了賺錢養家，在下一個松子豐收的季節，他仍會考慮繼續打松塔。