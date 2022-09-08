iPhone 14全球大加價　內地分文未漲仲平過香港　但閹割幾大功能

蘋果Apple發布會公布最新iPhone 14系列，雖然美元價格未變，但由於美元強勁、全球多種貨幣疲軟，多地售價上漲數十甚至過百美元。本港拜聯繫匯率所賜，iPhone 14售價相比去年iPhone 13僅約貴了100港元，已算得上抵。

不過，「iPhone 14系列沒漲價」登上微博熱搜，內地網民議論紛紛。原來蘋果中國大陸地區iPhone 14 128GB基礎售價與去年的13系列持平，仍為¥5999，即便換算成港元亦足足平過香港$139。不過如果購買其他規格型號，香港仍有明顯價格優勢。



iPhone 14發布，售價引來全球關注。澳洲等海外不少地區傳媒都有報道指價格大漲，而在亞洲地區，日本更因日圓疲軟，貴過上年iPhone 13足足20000日圓（約139美元）。台灣則較上年iPhone 13升2000新台幣，約合65美元。

不過，在香港，iPhone 14系列由最基本的iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max價錢分別是$6,899、$7,699、$8,599、$9,399起。價格較上年的13系列，只約貴100港元左右。

蘋果中國大陸官網的iPhone 14售價：起步價為￥5,999。（網站截圖）

而蘋果中國大陸官網顯示，iPhone 14售價由5999起，與去年iPhone 13發售時價格如出一轍。「iPhone 14系列沒漲價」也登上微博熱搜。有網民抱憾稱，近期以iPhone 14的價錢買了iPhone 13，覺得自己虧了。

不過，整體來看，國行iPhone 14系列並非「完全沒漲價」。256GB、512GB、1TB版本其實有一定漲幅。例如同樣是512GB版本，iPhone 14比iPhone 13貴￥300。iPhone 14 Pro Max的1TB版本比iPhone 13 Pro Max貴￥500。

國行／港行iPhone 14系列價格一覽

香港：iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max價錢分別是$6,899、$7,699、$8,599、$9,399起。

中國大陸：iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max價錢分別是¥5,999、¥6,999、¥7,999、¥8,999起。（折合港元：$6,760、$7,886、$9,013、$10591）

新推出iPhone 14 Pro全新設計，讓人耳目一新。此機型香港行貨較國行仍具明顯價格優勢。（蘋果）

除了iPhone14 128GB款，國行較港行平約$139外，其他規格機型，香港行貨則仍具有明顯價格優勢，iPhone 14 Pro Max 128GB 基礎容量版港行較國行平約$1,192，1TB版更平約$1,718。

國行功能有「閹割」 須留意不具FaceTime語音及eSIM

不過值得留意是，國行版iPhone 14系列，較港行功能有所「閹割」，受限於當地法例等因素，國行版暫不支援eSIM、Wi-Fi通話技術、FaceTime語音，以及透過同播同享，在FaceTime語音通話時分享電影、電視、音樂和其他App等功能。